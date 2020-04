Budkę zapytano o notowania Kidawy-Błońskiej. Oto co odpowiedział

Prowadząca program Monika Olejnik zapytała przewodniczącego Platformy o spadające notowania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a także, czy PO rozważa wymianę swojej kandydatki na Donalda Tuska, gdyby doszło do przesunięcia wyborów prezydenckich.

– My nie zajmujemy się wyborami. Wiem, że to trudno jest zrozumieć, jeżeli cały czas rządowa propaganda mówi o wyborach. My naprawdę (…) rozmawiamy o rozwiązaniach legislacyjnych, nie zajmujemy się kampanią wyborczą, bo jej nie ma – przekonywał Budka.

Jego zdaniem jedyną osobą, która prowadzi teraz kampanię, jest prezydent Andrzej Duda. – To na razie odbija się w sondażach, ale spokojnie – powiedział o spadającym poparciu dla Kidawy-Błońskiej.

– Jeżeli Polacy będą mieli normalne warunki do głosowania, nie będą bali się o swoje życie i zdrowie (…), to ja wiem, podobnie jak Jarosław Kaczyński, dlatego on tak prze do tych wyborów, że Andrzej Duda przegrywa wybory, które będą odbywały się w normalnym czasie i w normalnych warunkach – stwierdził lider PO.

W poniedziałek Sejm przyjął ustawę o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Wiadomo już, że Senat „zamrozi” ją na 30 dni i ustawa wróci do Sejmu na początku maja.

