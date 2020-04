Prof. Zembala o Szumowskim: Odważny, wiarygodny i szczery

– To, co może dziś nam najbardziej pomóc, to izolacja i uszczelnienie łańcucha epidemicznego w taki sposób, żeby nie powstały nowe ogniska. A jeżeli jest już podejrzenie kontaktu, to potrzebna jest szybka identyfikacja dzięki testom – wskazuje lekarz.

Kiedy jego zdaniem można się spodziewać ustania epidemii? – Według mojej wiedzy, nie możemy. Możemy mieć pewne predykcje, czyli przewidywania w oparciu o krzywe w innych krajach, zwłaszcza sąsiednich. Mówimy o tendencji, czyli o spłaszczaniu się krzywej zachorowań, o której mówi minister zdrowia i nasi epidemiolodzy – odpowiedział prof. Zembala.

Były minister zdrowia niezwykle pozytywnie ocenia pracę obecnego szefa tego resortu: – Łukasz Szumowski jest odważny w swoich decyzjach. Jest wiarygodny i szczery, swoją misję spełnia w sposób godny i profesjonalny. To jest bardzo zdolny elektrofizjolog, kardiolog.

Prof. Marian Zembala ocenia, że Polsce nie grozi deficyt respiratorów.