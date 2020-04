Gowin negocjuje z PO. "Kaczyński może przegrać"

Według ustaleń portalu w negocjacjach polityków Platformy z Jarosławem Gowinem wykluwa się plan na to, jak pokonać Jarosława Kaczyńskiego w starciu o majowe wybory prezydenckie.

"Plan Platformy jest taki, że Senat odeśle projekt do Sejmu ze swymi poprawkami w ostatniej chwili przed zaplanowanymi na 10 maja wyborami. Zapewne będzie to 6 maja. Wtedy w Sejmie dojdzie do głosowania nad senackimi poprawkami — a głosy Gowina i jego ludzi będą kluczowe. Jeśli Gowin i grupa jego posłów zagłosują przeciw wyborom majowym, to Kaczyński może przegrać" – podaje Onet.

Jednak PiS nie czeka z założonymi rękami i według ustaleń serwisu intensywnie bada możliwość przeciągnięcia na swą stronę posłów Gowina i senatorów opozycji.

Politycy PO obawiają się natomiast, że jeśli wybory prezydenckie uda się zablokować, to Kaczyński zarządzi stan wyjątkowy. Daje on prawo wprowadzenia cenzury i ograniczenia działania partii politycznych. Rozważany jest też scenariusz przyspieszonych wyborów do Sejmu.

Według informacji Onetu Platforma kusi Gowina, oferując mu stanowisko marszałka Sejmu, jeśli on i jego posłowie zagłosują przeciwko majowym wyborom, gdy ustawa wróci z Senatu.

Przed ostatecznym głosowaniem ma dojść do rozmów Kaczyńskiego z Gowinem. Ma to być spotkanie ostatniej szansy. "Od jego wyniku zależeć może nie tylko termin wyborów prezydenckich, ale co ważniejsze przyszłość koalicji i całego rządu" – piszą Andrzej Stankiewicz i Andrzej Gajcy.