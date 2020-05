"Nie ma powodu, żeby przejmować się jej opiniami". Parys o Kidawie-Błońskiej

– Małgorzata Kidawa-Błońska nie ma ani pozycji wybitnego eksperta, ani wybitnego polityka. Nie ma powodu, żeby przejmować się jej opiniami –mówił w Polskim Radiu 24 Jan Parys.

"Mamy w Polsce zamach stanu. Musimy głośno mówić, co jest prawdą, a co kłamstwem" – powiedziała Małgorzata Kidawa-Bońska w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. – Może mówić różne rzeczy. Badania od tygodni pokazują, że nawet zwolennicy PO i Koalicji Obywatelskiej nie traktują już jej poważnie – skomentował w Polskim Radiu 24 Jan Parys.

Dalej stwierdził: – Prawie wszystkie partie, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, wystawiły słabych kandydatów. Nikt nie wierzy w to, że Polską będzie rządził Hołownia czy Bosak. To byłoby żenujące. Donald Tusk ma duży negatywny elektorat. Jego szanse w zderzeniu z Andrzejem Dudą byłyby słabe.

Gość Polskiego Radia 24 podkreślał, że wierzy w intuicję obywateli. Sondaże pokazują, że są mądrzy. Politycy mogą histeryzować i hamletyzować, a nawet doprowadzać ludzi do traumy. Odłożenie wyborów to pewien rodzaj traumy. Lepiej, żebyśmy mieli to już za sobą – mówił.

