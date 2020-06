Szefowa Związku Katoliczek, działaczką proaborcyjną?

Maria Flachsbarth jest od 2002 r. posłanką CDU, sekretarzem stanu w resorcie pomocy rozwojowej, a także przewodniczącą Niemieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet.

W ubiegłym roku gazety pisały o niej, kiedy stała się jedną z twarzy strajku kobiet domagających się dopuszczenia kobiet do kapłaństwa i kościelnych urzędów.

– Zbyt długo byłyśmy cierpliwe. Wiele kobiet w Kościele katolickim nie jest już w stanie akceptować tego, że nie wolno im sprawować ważnych funkcji. Kościół wydaje się skostniały, do 2060 r. może utracić aż połowę wiernych – mówiła wówczas Flachsbarth.

Aborcjonistka szefową Związku Katoliczek?

Serwis lifesitenews.com informuje, że Flachsbarth jest także działaczką radykalnej grupy aktywistów proaborcyjnych „SheDecides” (ang. Ona decyduje). Jak czytamy na stronie ruchu "SheDecides", grupa ta została stworzonej w 2017 roku, w odpowiedzi na ograniczenie funduszy kierowanych do organizacji proaborcyjnych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

W manifeście ruchu czytamy, że grupa walczy o prawa kobiet, w tym decydowania o swoim życiu seksualnym, o dostępie do antykoncepcji i wiedzy o niej, o bezpiecznej aborcji, "o tym, czy, kiedy i z kim” chcą uprawiać seks i mieć dzieci.

Jednocześnie Flachsbarth jako szefowa Niemieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet jest reprezentantką 180 tys. katoliczek w całym kraju. Jak przypomina serwis lifesitenews.com, celem tej stworzonej na początku XX wieku organizacji jest "pogłębianie katolickiego ideału kobiecości w rodzinie, pracy i życiu społecznym”.

Jak przyznaje działaczka, w swojej pracy stara się jak najczęściej poruszać te tematy. Jednak jakie wartości promuje Flachsbarth?

– Jestem bardzo zadowolona, że stanie się częścią ruchu "SheDecides" dało mi nowe możliwości do mówienia jeszcze głośniej o prawach dziewcząt i kobiet – mówi cytowana przez serwis Flachsbarth. Posłanka przyznaje też, że jej zdaniem ograniczony dostęp do usług opieki zdrowotnej w zakresie seksualności i praw reprodukcyjnych to jedno z największych wyzwań z jakimi zmagają się obecnie kobiety i dziewczęta.

