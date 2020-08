B. szef MON: Wymiana Łukaszenki uspokoiłaby sytuację

– Interwencja Putina na Białorusi byłaby wielkim ciosem w samą Rosję. To by konfliktowało naród białoruski z Rosjanami na pokolenia. Sytuacja przybrałaby podobną formę jak na Ukrainie – powiedział Jan Parys. Jednocześnie stwierdził, że Rosja ma wiele innych narzędzi do wywierania nacisku na rząd Łukaszenki i wcale nie musi do tego angażować siły militarnej.

Zdaniem Parysa między obecnymi wydarzeniami na Białorusi a sytuacją w PRL w latach 80. istnieją pewne podobieństwa. W obu przypadkach społeczeństwo zbuntowało się wobec nieudolnej władzy. Jak jednak stwierdził były minister obrony narodowej, nasza opozycja "miała dłużą historię i sprawdzonych działaczy".

– Jest podobieństwo między Polską lat 80., a tym, co się dzieje teraz na Białorusi. Widzimy tam bunt przeciwko władzy, która jest nieudolna. Różnica polega na tym, że nasza opozycja miała wtedy dłuższą historię i sprawdzonych działaczy. Ich sytuacja jest gorsza – powiedział Parys.

W dalszej części rozmowy rozważano możliwości rozwiązania konfliktu na Białorusi. Jan Parys widzi jedną: zmianę na fotelu prezydenckim. Spodziewany opór Łukaszenki będzie jednak prowadził do eskalacji konfliktu.

– Wymiana Łukaszenki na kogoś innego uspokoiłaby napiętą sytuację społeczną. Przynajmniej część ludności byłaby zadowolona ze zmiany i może nastroje buntu udałoby się załagodzić. Łukaszenka pokazuje jednak, że będzie dalej rządził. Konflikt będzie więc narastał – ocenił Parys.

Od niedzieli na Białorusi trwają protesty przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Siły porządkowe brutalnie tłumią zgromadzenia oraz stosują przemoc wobec walczących o wolność Białorusinów. Według oficjalnych danych zatrzymano już kilka tysięcy osób, a 2 osoby poniosły śmierć.

Czytaj także:

Wzrost poparcia dla Zjednoczonej Prawicy, złe wieści dla PSLCzytaj także:

Lewica już nie chce podwyżek? Polityk składa jasną deklarację