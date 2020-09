"Jedyny sposób, aby przyspieszyć rozwój Radomia czy Siedlec". Bielan o planach rządu wobec Warszawy

Pomysł wyłączenia Warszawy z województwa mazowieckiego jest dyskutowany od kilku tygodni. Politycy PiS przekonują, że wyodrębnienie województwa warszawskiego przyczyni się do rozwoju regionu. Z kolei politycy opozycji, na czele z Polskim Stronnictwem Ludowym, którego polityk jest marszałkiem województwa mazowieckiego, ostro sprzeciwiają się pomysłowi widząc w nim próbę zagarnięcia władzy w samorządzie Mazowsza.

Adam Bielan jest zdania, że podział największego polskiego województwa przyniesie same korzyści. – Uważam, że to jedyne możliwe rozwiązanie, by przyspieszyć rozwój takich miast jak Radom, Siedlce, Płock. Warszawa zasysa środki, w tym europejskie, potrzebne na rozwój – stwierdził.

Pytany o zbliżającą się rekonstrukcję rządu odparł, że wszystko wyjaśni się w ciągu 2-3 tygodni. Bielan odniósł się także do przyszłości Jadwigi Emilewicz, obecnej minister rozwoju. – To zależy od kształtu przyszłego rządu. Niezależnie od tego, jaką będzie pełnić funkcję w rządzie będzie ważną jego częścią – powiedział.

Bielan odniósł się również do ostatniej propozycji PiS-u związanej z ochroną praw zwierząt. Jak stwierdził część polityków opozycji powinno poprzeć proponowane zmiany. – Zbójeckie prawo opozycji, która ma prawo krytykować ustawy rządu. Jest jednak druga część opozycji, która sprzyja takim projektom – stwierdził.

