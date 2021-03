TVP otrzyma ponad 1,5 miliarda zł rekompensaty abonamentowej

Tegoroczna ustawa budżetowa uwzględnia, że media publiczne (Telewizja Polska, Radio Polskie, rozgłośnie regionalne) w ramach rekompensaty abonamentowej mogą z publicznych funduszy otrzymać do niemal dwóch miliardów złotych (maksymalnie do 1,95 mld zł). To pieniądze za utracone wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego za miniony rok.

Podział pieniędzy

Jak te olbrzymie fundusze zostaną rozdzielone? Dysproporcje są olbrzymie, gdyż przeważającą część pieniędzy przejmie Telewizja Polska. Dla TVP przeznaczono aż 1,7 miliarda zł. Na Polskie Radio przeznaczono zaledwie 125,91 miliona zł z tej kwoty, a z kolei regionalne rozgłośnie podzielą się kwotą 112,66 mln zł.

Przypomnijmy jednak, że w zeszłym roku Telewizja Polska otrzymała o 80 tys. zł więcej. Również Polskie Radio uzyskało wówczas o 6,7 mln zł więcej, a rozgłośnie lokalne o 6,6 mln zł więcej.

Kurski komentuje

Sprawa rekompensaty abonamentowej budzi spore emocje (szczególnie wśród krytyków Telewizji Polskiej). W rozmowie z portalem Wirtualne Media sprawę komentował prezes TVP Jacek Kurski. Zwrócił on uwagę, że w samej procedurze nie ma nic kontrowersyjnego, gdyż rekompensata jest wykonaniem obowiązującej obecnie ustawy.

– Jeżeli państwo część obywateli zwalnia, jednocześnie od innych nie jest w stanie ściągnąć abonamentu, a jednocześnie oczekuje niezakłóconego funkcjonowania telewizji publicznej, to powinno dać rekompensatę – mówił Jacek Kurski w rozmowie z Wirtualnymi Mediami podczas prezentacji wiosennej ramówki. – Państwo powinno na media publiczne dawać prawie 3,5 mld zł, gdyby ustawa działała prawidłowo - zbiera 600 milionów, dodaje 1,95 mld. I tak brakuje miliarda, a słyszymy, jakby te 2 mld były kosmicznym poświęceniem ze strony państwa. To jest po prostu obowiązek państwa, który wreszcie przy obecnej władzy został należycie wykonany – dodał.

