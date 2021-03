Ważny dzień w życiu Jacka Kurskiego. Poruszający wpis

"Anna Klara Teodora jest już z nami na świecie (53 cm, 3,58 kg, 10 pkt, CSK MSWiA - z serca dziękujemy lekarzom i personelowi)" – poinformował za pośrednictwem Twittera prezes TVP. "Dziękujemy Bogu. Jezusowi Miłosiernemu. Łagiewnikom. Nasza córka urodziła się w Święto Zwiastowania Pańskiego. W dzień świętości życia. Joanna i Jacek" – dodał.

Z informacji przekazanej w jednym wywiadów wynika, że dziewczynka otrzymała imię na cześć zmarłej babci, matki Jacka Kurskiego – Anny Kurskiej.

– Gdy moja Mama trafiła do szpitala, Joanna była przy mnie. Miałem poczucie, że Bóg jedną ukochaną kobietę mi zabiera, a drugą daje. Tak zresztą widziała to moja Mama w naszej ostatniej rozmowie. Dlatego jestem szczęśliwy, że sama Joanna zaproponowała, by nasza córka miała na imię Anna po Mamie – mówił w lutym Jacek Kurski.

W tym wyjątkowym dla siebie dniu prezes TVP przyznał, że modli się o jeszcze jeden dar Życia. "Dla Piotra Semki, Przyjaciela od 40 lat, od pierwszej klasy ogólniaka, który w tym samym szpitalu, kilka korytarzy od mojej żony i córki - chory na covid walczy o życie. Błagam Boga by Piotr przeżył. Sema trzymaj się. Jesteśmy z Tobą" – napisał. Przypomnijmy, że publicysta tygodnika "Do Rzeczy" trafił wczoraj do szpitala w związku z zakażeniem koronawirusem.

Ślub w Łagiewnikach

W lipcu 2020 roku Kurscy wzięli ślub kościelny w Sanktuarium w Łagiewnikach.

Ceremonia była szeroko komentowana w mediach ze względu m.in. na udział w niej osobistości ze świata polityki. Pojawił się m.in.: prezes PIS Jarosław Kaczyński, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Dwa lata wcześniej, pod koniec lipca 2018 roku, miał miejsce ich ślub cywilny. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sulejówku.

