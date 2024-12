Diwa na emigracji

Piosenka „Tower” nie dostała się nawet do finału, a o Lunie zrobiło się dość cicho. Wokalistka zapowiedziała jednak ogólnoeuropejską trasę koncertową, która stanowi tylko jeden z ważnych, nowych etapów w jej życiu. Zdecydowała bowiem o wyprowadzce z Polski – jeszcze w grudniu zamieszka w Londynie. Nasz kraj jest dla niej zbyt ciasny. – W tej chwili więcej jest mnie w Londynie i będzie mnie tam jeszcze więcej, bo właśnie się przenoszę do Londynu, jeszcze w grudniu. Więc oczywiście będę dzielić moje życie pomiędzy Warszawę a Londyn, ale tam będę częściej. Będę się przygotowywać po prostu do nadchodzących koncertów i tam będzie moja baza. Mam tam też cały team wspaniałych ludzi kreatywnych, z którymi tworzę i dalej pracuję nad muzyką i nad moją przyszłością – zapowiada w rozmowie z Radiem Eska. – Mam tam dużo większy spokój tworzenia i jakoś to miejsce bardzo mnie inspiruje.