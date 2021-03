"To jest po prostu obowiązek". Jacek Kurski: Państwo powinno na media publiczne dawać więcej

Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski został zapytany przez serwis Wirtualnemedia.pl o to, jak dokładnie rok po ogłoszeniu w Polsce pierwszego lockdownu związanego z epidemią koronawirusa radzi sobie TVP.

– Sytuacja finansowa jest stabilna, dzięki rekompensacie - co chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić - że jest ona niczym innym, niż wykonaniem ustawy, która obowiązuje w Polsce – oświadczył. Jacek Kurski wyjaśnił, że jeśli państwo zwalnia część obywateli z opłaty abonamentowej, przy czym od innych nie jest w stanie go ściągnąć, a oczekuje "niezakłóconego funkcjonowania telewizji publicznej, to powinno dać rekompensatę".

"Słyszymy, jakby te 2 mld były kosmicznym poświęceniem"

Prezes Kurski podkreślił, że gdyby ustawa działała prawidłowo, media publiczne powinny otrzymywać więcej środków, bo blisko 3,5 mld zł. – I tak brakuje miliarda, a słyszymy, jakby te 2 mld były kosmicznym poświęceniem ze strony państwa. To jest po prostu obowiązek państwa, który wreszcie przy obecnej władzy został należycie wykonany – wskazał.

Przypomnijmy, że w marcu 2020 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy przyznającej mediom publicznym prawie 2 mld zł rekompensat. Z tej kwoty Telewizji Polskiej S.A. przypadły skarbowe papiery wartościowe o nominalnej wartości 1 711 500 tys. zł; Polskiemu Radiu S.A. o wartości 119 200 tys. zł, zaś spółce radiofonii regionalnej o łącznej wartości 119 300 tys. zł.

Decyzja o przyznaniu mediom publicznym rekompensaty była ostro krytykowana przez opozycję, która domagała się przeznaczenia tych środków na leczenie onkologiczne.

