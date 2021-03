Ziemkiewicz o sprawie "Soku z Buraka": To było oczywiste od zawsze

Rafał Ziemkiewicz zauważył, że chociaż sprawa współpracy Romana Giertycha z Mariuszem Kozak-Zagozdą jest bulwersująca, to jednak wciąż wielu komentatorów i internautów nie chce przyjąć do wiadomości, że "Sok z Buraka" produkuje fałszywe informacje o polskim rządzie. "A kto nie chce, i tak nie uwierzy" – napisał publicysta "Do Rzeczy".

Sprawa mecenasa Giertycha

Przypomnijmy, że już we wrześniu 2019 roku tygodnik "Sieci" informował, że Mariusz Kozak-Zagozda jest założycielem fanpage’a facebookowego Sok z Buraka – hejterskiego profilu wspierającego PO. Był on wówczas już od półtora roku zatrudniony w PO, a od kwietnia 2019 r. także w urzędzie miejskim Warszawy (w wydziale promocji Urzędu m.st. Warszawy) – informowali dziennikarze.

Jak wynika z materiałów opublikowanych dzisiaj przez serwis TVP.Info, Kozak-Zagozda wciąż wspiera opozycję promując działania polityków PO oraz nakręcając hejt wobec polityków partii rządzącej.

Portal ujawnił zapisy rozmów mecenasa Romana Giertycha z twórcą "Soku z Buraka", w których Kozak-Zagozda pisze m.in. o organizacji "spaceru" z Donaldem Tuskiem.



Reakcja polityków

Materiały ujawnione przez dziennikarzy portalu wywołały lawinę komentarzy. Europoseł Patryk Jaki przypomniał, że podczas wyborów samorządowych z 2018 roku "Sok z Buraka" kolportował fałszywe informacje na jego temat, przeszkadzając mu w skutecznym prowadzeniu kampanii. "Nie miałem kogo pozwać, bo FB odmawiało informacji" – komentował Patryk Jaki w mediach społecznościowych.

Z kolei komentatorka i prowadząca TVP Info, Magdalena Ogórek, zapowiedziała złożenie pozwu przeciwko Kozak-Zagoździe. Chodzi o grafikę na której redaktorzy strony przypisali jej słowa na temat księży - pedofilów, których nie wypowiedziała.

– Mariuszu Kozak-Zagozdo, dostaniesz ode mnie pozew – zapowiedziała dziennikarka w TVP Info.

PO brzydzi się Giertychem

Do sprawy ujawnionej współpracy Giertycha z twórcą "Soku z Buraka" odniósł się Rafał Ziemkiewicz. Publicysta "Do Rzeczy" wskazał, że zarówno mecenas jak i twórca strony są cynicznie wykorzystywani przez polityków Platformy Obywatelskiej. Głównym celem jest bowiem odebranie władzy Zjednoczonej Prawicy.

"To, że "Sok z Buraka" to partyjny der Sturmer PO i lewo-liberalnego salonu było oczywiste od zawsze. To, że PO brzydząc się jego twórcą używa jako pośrednika Giertycha, którym też się w sumie brzydzi, jako "faszystą" - również nie jest odkryciem. A kto nie chce, i tak nie uwierzy" – napisał Ziemkiewicz.

