Spięcie Spurek z Ziemkiewiczem. "Pan tej zmiany nie zatrzyma"

Od kilku miesięcy w polskich miastach można oglądać plakaty, na których widnieje obraz dziecka w sercu. Słynne plakaty reklamują hospicja perinatalne. Wywołały one wściekłość wśród lewicowych radykałów. Przypomnijmy, że to właśnie podczas "Strajku Kobiet" niszczono plakaty i banery z wizerunkiem dziecka w sercu.

Środowiska LGBT postanowił odpowiedzieć na bilboardową kampanię promującą życie własnymi plakatami, które pojawią się w przestrzeni miejskiej. "Kochajcie mnie, mamo i tato" – takie hasło ma pojawić się na plakatach, które aktywiści LGBT chcą umieścić "na nośnikach w całym kraju".

Ostra wymiana zdań

Akcja plakatowa stowarzyszeń "Miłość nie wyklucza" oraz "Grupy Stonewall" stała się tematem wymiany zdań pomiędzy Rafałem Ziemkiewiczem a Sylwią Spurek. Europosłanka przytoczyła dane, według których ogromna większość nastolatków LGBT ma myśli samobójcze lub inne problemy psychiczne.

"70% nastolatków LGBT+ ma myśli samobójcze. Boją się coming outu, lub doświadczają odrzucenia ze strony rodziców po wyoutowaniu. Kampania bilboardowa @milosc_ i @GrupaStonewall przypomina o tym, że każde dziecko zasługuje na miłość i szacunek. Dziękuję za tę inicjatywę" – napisała Spurek.

Do tego wpisu odniósł się Rafał Ziemkiewicz, który ironicznie zauważył, że polityk oraz inicjatorzy kampanii plakatowej posługują się patriarchalnym językiem opresji, kiedy używają pojęć "mama" oraz "tata".

"Sylwia Spurek pod pozorem walki o prawa mniejszościowych dezorientacji seksualnych wspiera heteroopresywną mowę nienawiści. Jakie znowu "mamo" i "tato"?! Rodzicu 1 i rodzicu 2!!! Oj, będzie opeer jak się we frakcji dowiedzą!" – napisał publicysta "Do Rzeczy".

twitter

"Znowu was zatrzymamy"

Na tym jednak nie zakończyła się wymiana wpisów między polityk a publicystą.

"Redaktorze, @R_A_Ziemkiewicz, to nie są pozory, tylko realna walka o życie, godność, szacunek do bliźniego. Może Pan się opierać, może Pan to wypierać, ale świat konserwatyzmu i nienawiści i tak się kończy. A już na pewno Pan tej zmiany nie zatrzyma. Miłego wieczoru!" – odpisała Ziemkiewiczowi Spurek.

"Już tacy byli. „Ruszamy z posad bryłę świata”, „Und morgen ganze welt”... Jestem pewien, że znowu was zatrzymamy, choć Bóg jeden wie, ile znowu narobicie szkód. Miłego dnia, Pani poseł" – odpowiedział europosłance publicysta "Do Rzeczy.

twitterCzytaj też:

Zaskakujący wpis Spurek. Polityk stanęła w obronie prezydenta DudyCzytaj też:

Ziemkiewicz: Jaruzelska prowadzi wywiady w klasyczny sposób. To nie do przyjęcia dla lewicowych gazet