Wassermann o Giertychu: Jest w stanie posunąć się do wszystkiego

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Wassermann odniosła się na antenie TVP Info do najnowszych ustaleń ws. Soku z Buraka. Przypomnijmy, że ona sama padła ofiarą jego hejterskiej działalności. W 2016 profil ten opublikował fake news o rzekomaje aborcji Wassermann.

– To, co ujawnił portal tvp.info, nie mieści się w głowie – przyznała posłanka. Jak dodała, Sok z Buraka to zorganizowana maszyna, stworzona do tego, by w obrzydliwy sposób uderzać w politycznych przeciwników. – Najlepiej świadczy o tym fakt, że ci ludzie robią to w sposób zawoalowany - nigdy nie powiedzieliby tego pod imieniem i nazwiskiem, wiedząc, że jest to kompletna nieprawda i będą z tego powodu procesy – podkreśliła.

"To świadczy o tym, kim jest ten człowiek"

Polityk wyraziła zdumienie, że w tego rodzaju działalność zaangażowany jest czynny adwokat. Chodzi o mec. Romana Giertycha. – – Każdy z nas, adwokatów podlega postępowaniu karnemu i dyscyplinarnemu. Rada Adwokacja już wielokrotnie darowała różne wybryki Romanowi Giertychowi, ale chyba najwyższa pora zająć się działalnością tego człowieka – stwierdziła.

twitter

Jej zdaniem, Giertych jest w stanie posunąć się do wszystkiego. – Z jednej strony ma wiarę i Boga na ustach, z drugiej - nie ma takiego świństwa, którego nie byłby w stanie zrobić. To świadczy o tym, kim jest ten człowiek – wskazała.

Czytaj też:

"Płatny hejter na usługach kilku partii". Gmyz o tym, kto utrzymywał "Sok z Buraka"

Hejterski profil powiązany z opozycją

Przypomnijmy, że już we wrześniu 2019 roku tygodnik "Sieci" informował, że Mariusz Kozak-Zagozda jest założycielem fanpage’a facebookowego Sok z Buraka – hejterskiego profilu wspierającego PO. Był on wówczas już od półtora roku zatrudniony w PO, a od kwietnia 2019 r. także w urzędzie miejskim Warszawy (w wydziale promocji Urzędu m.st. Warszawy) – informowali dziennikarze.

Jak wynika z materiałów opublikowanych w weekend przez serwis TVP.Info, Kozak-Zagozda wciąż wspiera opozycję promując działania polityków PO oraz nakręcając hejt wobec polityków partii rządzącej.

Portal ujawnił zapisy rozmów mecenasa Romana Giertycha z twórcą "Soku z Buraka", w których Kozak-Zagozda pisze m.in. o organizacji "spaceru" z Donaldem Tuskiem.

Czytaj też:

"To hejt na wielokrotnie większą skalę". Jaki o najnowszych doniesieniach dot. GiertychaCzytaj też:

Tajemnicze słowa Pereiry: Do rozmów Giertycha dotarła również inna redakcja