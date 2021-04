"Jeżeli liczba zakażeń będzie rosła...". Prof. Horban o wprowadzeniu godziny policyjnej

Główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban był gościem Beaty Lubeckiej w porannej audycji Radia ZET. Jednym z tematów rozmowy była możliwość wprowadzenia jeszcze surowszych restrykcji.

– Europa Zachodnia wprowadza zakaz przemieszczania się, godzinę policyjną i ograniczenie liczby spotkań do kilku osób. Zawsze postulujemy o przestrzeganie dotychczas istniejących zaleceń, od tego trzeba zacząć – powiedział. Prof. Horban podkreślił, że to nie on jednak wprowadza poszczególne obostrzenia, ale premier Mateusz Morawiecki.

–Ja nie mogę pełnić funkcji za pana premiera. Od tego jest pan premier – wskazał i dodał, że jest jednak bardzo bliski rekomendacji takich posunięć jak wprowadzenie godziny policyjnej.

– Jeżeli liczba zakażeń będzie rosła, to trzeba będzie to wprowadzić. Być może przed świętami. Decydują w tej chwili 2-3 dni – powiedział doradca premiera.

Rzecznik rządu o dodatkowych obostrzeniach

O możliwość wprowadzenia dodatkowych restrykcji jeszcze przed świętami Wielkanocnymi pytany był wczoraj na antenie radiowej Trójki Piotr Müller.

– Wydaje mi się, że takich zmian (w sprawie obostrzeń – red.) już przed świętami nie powinno być, więc przede wszystkim skupmy się na tym, aby faktycznie te obowiązujące wytyczne, obowiązujące prawo przestrzegać, bo jeżeli przestrzegalibyśmy tych obostrzeń, które obowiązują aktualnie, w taki powszechny sposób, to zdecydowanie sytuacja byłaby lepsza – stwierdził rzecznik rządu.

Polityk został też zapytany o możliwość wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z sytuacją epidemiologiczną.

– Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe – mówił rzecznik rządu. – W tej chwili sytuacja jest oczywiście bardzo, bardzo trudna, jest sytuacją najtrudniejszą od początku epidemii, natomiast mamy nadzieję, że mimo wszystko te decyzje, które zostały podjęte już jakiś czas temu, najpierw dotyczące obostrzeń we wszystkich województwach, a później ich zaostrzeniu, będą wystarczające – dodał Müller.

