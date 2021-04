Prof. Dudek: Na samym starcie rząd zaczyna się sypać

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem w programie "Rzeczpospolitej" politolog odniósł się do wczorajszego zamieszania związanego z rejestracją na szczepienia. W ocenie prof. Antoniego Dudka, zaszkodzi ono Prawu i Sprawiedliwości. – Ale nie jesteśmy w stanie ocenić skali, bo dotyczyło to milionów ludzi. Oczywiście wśród nich już byli tacy, którzy nie popierali PiS-u, ale na pewno była jakaś grupa wyborców PiS-u która poczuła się delikatnie mówiąc niekomfortowo – tłumaczył.

"Przeprosił, ale niesmak pozostał"

Politolog wskazywał na "niesamowity splot błędów", z którym mieliśmy wczoraj do czynienia. Jak podkreślił, jest rzeczą wiadomą, że system informatyczny może zawieść. – Jednak minister Michał Dworczyk powinien powiedzieć dzień przed, że uruchomią się zapisy. On tego nie zrobił co sugerowało, że w pierwszej kolejności zarejestrować się mają znajomi królika – stwierdził. – Oczywiście przeprosił, ale niesmak pozostał – dodał.

Profesor Antoni Dudek zwracał uwagę, że o ile przez pierwsze miesiące szczepień wszystko przebiegało sprawnie, bo szczepionek było mało, o co rządzący obwiniali Unię Europejską, o tyle teraz - gdy sytuacja się odwraca i ogłoszono, że w kwietniu będziemy mieć 7 milionów szczepionek - na samym starcie rząd zaczyna się sypać od strony logistycznej. – To jest fatalne nie tylko dla rządu, ale dla nas wszystkich – ocenił.

Awaria systemu szczepień

W czwartek wokół rejestracji na szczepienia wybuchł chaos. W nocy ze środy na czwartek pojawiły się informacje, że niespodziewanie ruszyła rejestracja na szczepienia dla osób między 40. a 60. rokiem życia. Po godz. 9:00 w czwartek formularz rejestracji znajdujący się na stronie rządowej przestał być jednak dostępny.

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk tłumaczył na konferencji prasowej, że doszło do awarii systemu. Dodał, że osoby, które mają ukończone 40 lat i w wyniku błędu systemu zostały zapisane w czwartek na szczepienie na kwiecień, dostaną propozycję terminów majowych.

Po północy z czwartku na piątek szef KPRM poinformował na Twitterze o ponownym uruchomieniu e-rejestracji.

