Przeszedł z TVN do TVP. Na dziennikarza wylał się obrzydliwy hejt

Maciej Dolega zostanie nowym prowadzącym program "Wstaje dzień" – na zmianę z Anną Popek i Adamem Gizą. Dolega będzie również gospodarzem nowego pasma, którego emisja planowana jest w weekendy między godz. 6:00 a 7:00 rano.

– W ostatnim czasie spływa na moje biurko bardzo dużo CV od pracowników konkurencji. Właściwie aplikują na każde możliwe stanowisko. Wybieramy tych najlepszych, właśnie z myślą o ciągłym rozwoju – powiedział w rozmowie z WM Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Szef TAI dodał, że zatrudnienie Dolegi to część "procesu stałego polepszania oferty programowej TVP".

Dolega: Mam wielu przyjaciół w TVP

Informację podaną przez Wirtualne Media Dolega potwierdził we wpisie zamieszczonym na Twitterze. "Drodzy, dołączam do ekipy TVP Info, poprowadzę m.in program 'Wstaje dzień' TVP to miejsce, w którym zacząłem swoją przygodę z TV. Mam tu wielu przyjaciół i cieszę się, na nowe wyzwania" – napisał prezenter.

Maciej Dolega rozpoczął pracę w TVN w 2012 roku. Był m.in. prezenterem pogody w TVN24 i TVN Meteo. Przez kilka miesięcy prowadził też wieczorny "Teleserwis", w którym relacjonował najważniejsze wydarzenia z kraju i świata. Rozstał się z TVN z początkiem marca tego roku.

Wirtualne Media zwracają uwagę, że w ostatnim czasie z TVN do TVP przeszli m.in. Karolina Pajączkowska i Paweł Blajer.

Hejt na dziennikarza

Na Dolegę spadła fala hejtu za decyzję o zmianie stacji. W internecie pojawiły się ostre wpisy, w których użytkownicy mediów społecznościowych obrzucali go inwektywami za to, że będzie pracował w TVP.

"A propos wczoraj... no wylało się, fakt. Debata od lat się brutalizuje. Rozumiem to. Media tego nie ułatwiają, ale życie nie jest czarno białe, jak niektórzy by chcieli. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa i czyny, ale to musi działać w dwie strony! Nigdy nie było tu miejsca na hejt i nigdy nie będzie. Są granice" – pisze Maciej Dolega.

"Za stary wróbel jestem, żeby mi jakieś ludki (które przyszły tu na chwilę, nabrudziły i poszły) robiły koło pióra albo wrzucały w to mojego dzieciaka! To jest tylko procent tego co się wylało" – dodał. Do wpisu dołączył przykłady niektórych komentarzy.

"16 lat jestem w branży, zawsze pracowałem z dala od polityki. Zazwyczaj były to tematy lifestyle, trochę sportu i pogoda. »Wstaje Dzień« to pasmo poranne, śniadaniowe, także i tu będzie bez zmian" – zakończył.

