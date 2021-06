Teksas wprowadził zakaz wymagania "paszportów szczepionkowych"

W całych Stanach Zjednoczonych trwa burzliwa debata nad certyfikatami szczepionkowymi. Podczas gdy gubernatorzy stanów republikańskich zakazują wymogu posiadania paszportów covidowych i chcą, by Amerykanie wrócili do normalnego życia, Demokraci w ramach „nowej normalności” forsują wprowadzenie specjalnych dokumentów.

Teksas wolny od segregacji sanitarnej

W świetle nowych przepisów ustanowionych w Teksasie, przedsiębiorcy wymagający dowodu zaszczepienia przeciw COVID-19 od swoich klientów mogą zostać ukarani. – Teksas jest otwarty w 100 procentach i chcemy mieć pewność, że masz swobodę poruszania się tam, gdzie chcesz, bez ograniczeń – podkreślił gubernator Abott w nagraniu opublikowanym przed podpisaniem ustawy.

Mowa o senackiej ustawie 968, autorstwa senator Lois Kolkhorst. To obszerny akt normatywny zawierający klauzulę zakazującą firmom wymagania dowodu przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 od swoich klientów.

Firmy, które naruszą ten zakaz, muszą liczyć się z utratą możliwości zawierania kontraktów stanowych z państwem. Ponadto, organy państwowe mogą postanowić, że przestrzeganie nowego prawa będzie warunkiem uzyskania licencji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, że niedawno Abott zdecydował o całkowitym zniesieniu koronawirusowych restrykcji. Wydał też zarządzenie zakazujące wprowadzania nakazu noszenia masek na terytorium Teksasu.

Ted Cruz przedstawi ustawę zakazującą paszportów szczepionkowych

Jeszcze dalej idące rozwiązanie, i to w skali całego kraju chce przeforsować Ted Cruz. Słynny republikański senator uważa, że rząd na szczeblu federalnym powinien zakazać wydawania paszportów szczepionkowych. – Myślę, że istnieje realny potencjał do wyprzedzenia działań rządu i nie uważam, że ktokolwiek powinien być zmuszany do przyjęcia szczepionki. To powinien być osobisty wybór. Powinieneś dokonać wyboru w oparciu o swoje zdrowie, podjąć decyzję, jaką chcesz – powiedział na antenie Fox and Friends.

Polityk zwrócił uwagę, że dyskryminacja pracowników ze względu na to, że nie chcą się zaszczepić, powinna być uznana za nielegalną. – Ta ustawa zabrania także dyskryminacji w zatrudnieniu. Widzimy miejsca, w których pracodawcy mówią: jeśli się nie zaszczepisz, zwolnimy cię. I to powinno być nielegalne. Twoja decyzja należy do Ciebie. Ani twój szef, rząd, ani nikt inny nie powinien cię zmuszać do podejmowania takich decyzji – tłumaczył Republikanin.

Czytaj też:

Harris ostrzega potencjalnych imigrantów: Nie przybywajcie. Zostaniecie zawróceniCzytaj też:

"Paszporty covidowe" już wkrótce. Parlament Europejski podjął decyzję