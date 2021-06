Zmiany w PiS. Zaufany polityk Kaczyńskiego będzie drugą najważniejszą osobą w PiS

O sprawie informuje Wprost.pl. Z ustaleń dziennikarzy tego serwisu wynika, że Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości ma zostać sekretarzem generalnym partii.

– Sekretarz generalny to druga najważniejsza osoba w partii. Dlatego kiedyś numerem dwa w PiS nazywano Joachima Brudzińskiego. Teraz będzie nim Krzysztof Sobolewski – powiedział Joannie Miziołek niewymieniony z nazwiska polityk partii rządzącej.

Wzmocnienie pozycji Sobolewskiego i zwieranie szyku w partii

Wprost.pl przypomina, że do 2008 roku funkcję sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości pełnił Joachim Brudziński. Zastąpił go potem Jarosław Zieliński. Z czasem funkcja ta została zmieniona na przewodniczącego komitetu wykonawczego. To właśnie tę rolę w partii pełni obecnie Krzysztof Sobolewski. Portal zauważa, że jest to jedna z najbardziej zaufanych osób prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja o przywróceniu funkcji sekretarza generalnego partii i nominowaniu go na nią ma - według ustaleń serwisu - świadczyć o wzrośnie jego pozycji i zwieraniu szyku w szeregach w ugrupowania.

Kim jest Krzysztof Sobolewski?

Krzyszof Sobolewski związany jest z Prawem i Sprawiedliwością od 2003 roku. Po ukończeniu stiudów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pracował w przemyskim biurze poselskim Marka Kuchcińskiego. W kolejnych latach pracował jako doradca wicewojewody podkarpackiego Dariusza Iwaneczki. Później zaś podjął pracę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

W latach 2014–2018 był stołecznym radnym dzielnicy Śródmieście. W 2019 roku uzyskał mandat posła na Sejm uzyskując 38 912 głosów.

