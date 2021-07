"Grupy niedostatecznie reprezentowane". Staż w BBC wyłącznie dla niebiałych

Chodzi o pracę praktykanta za blisko 18 000 funtów w serii Springwatch, The One Show oraz The Truth About.

Nadawca reklamuje roczną rolę asystenta w zarządzaniu produkcją w Science Unit w Glasgow, jednak stanowisko to jest „otwarte tylko dla czarnoskórych, azjatyckich i zróżnicowanych etnicznie kandydatów”.

Dyskryminacja nie, "działanie pozytywne" tak

BBC tłumaczy, że dyskryminacja pozytywna jest niezgodna z prawem na mocy Ustawy o równości z 2010 r., ale dozwolone jest „działanie pozytywne” w przypadku stażystek i stażystów w obszarach, w których jest niedostateczna reprezentacja.

Reklama została opublikowana przez Creative Access, firmę, której celem jest zwiększenie liczby mniejszości etnicznych pracujących w branżach kreatywnej, medialnej i artystycznej. „Wybranym kandydatem będzie ktoś, kto chce zbudować karierę w branży telewizyjnej i ma widoczne zainteresowanie BBC Studios” – wskazano.

"Zwiększanie różnorodności"

Niedawno ogłoszono również, że stanowisko naukowca-stażysty w Wydziale Historii Naturalnej korporacji z siedzibą w Bristolu jest otwarte tylko dla kandydatów pochodzących z mniejszości etnicznych.

BBC nie ujawniła, ile ról szkoleniowych było reklamowanych w podobny sposób, ale rzecznik stacji powiedział: „BBC jest przyjazną, integracyjną organizacją zaangażowaną w reprezentowanie i odzwierciedlanie naszych odbiorców. Popieramy program zorganizowany przez Creative Access, niezależną organizację zajmującą się zwiększaniem różnorodności w branżach kreatywnych, która pełni role rozwojowe, w pełni zgodne z ustawą o równości”.

BBC wielokrotnie podkreślała swoją „dumę” z pomagania ludziom z niedostatecznie reprezentowanych grup w pierwszym wtargnięciu do mediów. Około 18 procent wszystkich najlepiej zarabiających pochodzi obecnie ze środowisk czarnych i mniejszości etnicznych – wzrost o sześć procent w ciągu ostatnich czterech lat.

Dyrektor generalny BBC Tim Davie powiedział, że brak różnorodności wśród najlepiej opłacanych gwiazd oznacza, że nadawca „ma więcej pracy do wykonania” w tej sprawie.

