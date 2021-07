Suski o powrocie Tuska: Boję się jednego

W sobotę odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk oficjalnie powrócił na polską scenę polityczną. Po kilku tygodniach medialnych spekulacji były premier przejął przywództwo w partii. Jako nowy wiceprzewodniczący będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów.

Było to możliwe dzięki rezygnacji Borysa Budki z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Ewy Kopacz oraz Bartosza Arłukowicza. Już pierwsze wystąpienie Tuska pokazało, że będzie chciał on doprowadzić do jeszcze większej polaryzacji.

O powrót byłego premiera do polityki krajowej zapytany został w programie "Jedziemy" na antenie TVP Info Marek Suski. – Donald Tusk zarzekał się, że nie będzie podniesienia wieku emerytalnego i za chwilę po wyborach wiek emerytalny podniesiono. Prawdziwy program Platformy musi pozostać tajny do wyborów, nie daj Boże, wygranych przez tę formację, bo inaczej ta formacja by nie wygrała – przekonywał polityk.

"Pojawiło się w Polsce zło"

Gość Michała Rachonia przyznał, że już widział niejedne wybory przed którymi Platforma zaczynała mówić "językiem patriotów, językiem PiS, obiecywać to, co realizuje bądź zgłasza jako postulat Prawo i Sprawiedliwość, tylko oni zrobią to lepiej, będzie więcej, milej i w ogóle będą nas kochać w Unii". – Już mieliśmy przykład dwa razy jak Platforma rządziła i później ten obietnice nie zostały spełnione – dodawał.

– Pojawiło się w Polsce zło, jak mówił Donald Tusk, właśnie wrócił Donald zło i to zło się pojawiło nad Polską – podkreślił. Marek Suski powiedział, że boi się jednego. – Gdyby, nie daj Boże, z takim człowiekiem pełnym nienawiści do Polski, bo przecież wielokrotnie dawał do zrozumienia, a nawet raz powiedział, że Polska to taka nienormalność, gdyby taki człowiek, tak nienawistny wrócił do władzy, to wszyscy mielibyśmy kłopot. No może poza Niemcami – wyjaśnił.

