Nowy plan Kaczyńskiego ws. TVN. "Wniosek już przygotowany"

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu obradowała we wtorek nad projektem nowelizacji przepisów ustawy medialnej autorstwa grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Projekt, okrzyknięty przez media mianem "lex TVN", budzi ogromne kontrowersje.

Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN-owi. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną. Zapisy nowelizacji mówią, że mogą nadawać jedynie takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Posłowie opozycji próbowali zablokować projekt podczas wtorkowych obrad Komisji. Ostatecznie wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu zostały odrzucone, a sam projekt przyjęty. To jednak nie oznacza, że ustawa zyska poparcie parlamentarnej większości.

Trybunał Konstytucyjny wejdzie do gry?

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że Prawo i Sprawiedliwość ma awaryjny scenariusz na wypadek, gdyby nie udało się przyjąć nowelizacji. Jest nim wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą obecnie obowiązujących przepisów. Z ustaleń serwisu, jest to plan kierownictwa PiS z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.

– Ten scenariusz jest bardzo poważnie rozważany w naszym obozie – usłyszeli dziennikarze od polityków obozu rządzącego.

Jakie zastrzeżenia do obecnych przepisów zostaną podniesione? – Nie zgadzamy się z interpretacją, która wynika z obecnie obowiązującego prawa, że przed polskimi firmami stoją de facto większe przeszkody do inwestowania niż przed spółkami holenderskimi, francuskimi czy cypryjskimi. Uważamy, że jest to niezgodne z polską Konstytucją. I jeśli nowelizacja ustawy autorstwa PiS zostanie zablokowana przez opozycję w Sejmie, i nie będzie dla niej większości, skierujemy odpowiedni wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego – zdradzają rozmówcy Wp.pl

Jak dowiedzieli się dziennikarze portalu, wniosek do TK w tej sprawie jest już przygotowany.

