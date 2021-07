Kowal: Liczę na środowisko Gowina, ale jestem już zmęczony

– Żeby Polskę zmienić, trzeba liczyć na sprawiedliwych ludzi z obozu władzy. Można byłoby powiedzieć, że dla nich demokratyczne zbawienie już jest, tylko muszą przejść na drugą stronę – stwierdził Kowal w Poranku "Siódma 9".

Pytany o ustawę "lex TVN" polityk Koalicji Obywatelskiej ocenił, że chodzi o to, by "obywatele nie mieli wyboru". – PiS chce zrobić Polskę taką, gdzie nie ma miejsca dla innego podejścia do świata. Chcą Polakom zabrać alternatywne źródła informacji. Najważniejszym jest dzisiaj stacja TVN. Chcą, by Polacy nie mieli kontaktu z rzeczywistością, a świat mediów był skonstruowany tak, jak w państwach autorytarnych. Chcą mieć wszystkie telewizje pod sobą i taka jest prawda – przekonywał.

Rząd idzie na zwarcie z USA?

Według Kowala ustawa medialna wymierzona w TVN to "jawne uderzenie" w inwestycje amerykańskie w Polsce. – To, co rząd wyprawia, to czyste szaleństwo – dodał, podkreślając, że USA to nasz "strategiczny sojusznik".

– Szczerze mówiąc, liczę na środowisko Gowina, ale jestem też zmęczony, że przy każdym głosowaniu, gdy chodzi o proste zasady, przez tydzień maglujemy, co zrobi Gowin. Czas powiedzieć wyraźnie – to nie jest trudne do oceny, jak się zachować. Trzeba zachować się porządnie, czyli zostawić Polakom możliwość dostępu do informacji – oświadczył poseł KO.

Projekt nazywany "lex TVN" lub "anty-TVN" to nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, którą złożyła w Sejmie grupa posłów PiS. Sprawozdawcą jest Marek Suski. W najbliższy wtorek, 27 lipca projektem zajmie się sejmowa komisja Kultury i Środków Przekazu.

