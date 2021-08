Popularny fanpage zniknął z Facebooka. Wiceminister alarmuje

Chcąc wejść na profil Nagrody Złotego Goebbelsa widzimy komunikat: "Ta strona jest niedostępna. Link może być uszkodzony lub strona została usunięta. Sprawdź, czy linki, który próbujesz otworzyć jest prawidłowy".

"Bez podania przyczyny"

Informacja na temat usunięcia konta NZG pojawiła się na profilu Żelazna Logika. Z przekazanych tam informacji wynika, że konto zostało usunięte bez podania przyczyny. Co więcej, zbanowano również profil administratora tej strony. "Nie wiadomo kto i nie wiadomo z jakiego powodu to zrobił" – czytamy.

"Na razie tyle możemy powiedzieć, NZG zapowiedzieli oświadczenie, opublikujemy gdy będzie. Ale raczej nie będzie to nic przyjemnego, również dla blisko 120 tys. czytelników strony..." – dodano.

"To dowód na konieczność uregulowania tego problemu"

Głos w sprawie usunięcia strony obserwowanej przez 120 000 osób zabrał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, który wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność uregulowania funkcjonowania tego rodzaju platform w naszym kraju.

Kaleta przypomniał, że NZG to strona, która "w sposób elegancki, w granicach rzetelnej i kulturalnej debaty pokazywała i komentowała różnego rodzaju absurdy i przykłady propagandy".

W ocenie wiceministra, jej usunięcie z Facebooka "to kolejny dowód na to, że Polska pilnie potrzebuje ustawy o wolności słowa". "Korporacje nie mogą cenzurować i zarabiać w Polsce jednocześnie. Opracowałem stosowny projekt ustawy, co kilka dni obserwujemy kolejne niepokojące przykłady, co stanowi dowód na konieczność uregulowania tego problemu i egzekwowanie wobec korporacji standardów wolności słowa wymaganych polską Konstytucją" – podkreślił Sebastian Kaleta.

Kończąc wiceminister sprawiedliwości wyraził nadzieję, na szybkie wyjaśnienie sprawy i przywrócenie popularnej strony.

Czytaj też:

Facebook i Microsoft będą zwalczać "niebezpieczne" "prawicowe" treści w sieciCzytaj też:

YouTube cenzuruje prezydenta Brazylii. "Nasze zasady na to nie zezwalają"