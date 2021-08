Maląg: Na zawrócenie trendów demograficznych nie wystarczy jedna kadencja

W środę Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym – świadczeniu wynoszącym w sumie 12 tys. złotych, przyznawanym na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

– Przyjęliśmy dzisiaj na Radzie Ministrów program, który nazywa się Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To między 13 a 36 miesiącem życia dziecka dodatkowe 500 zł, które będzie można pobrać w formie 1000 zł przez rok albo 500 zł co miesiąc przez 2 lata. Jest to 12 tysięcy złotych, kapitał dla tych rodzin, dzieci po to, żeby wesprzeć właśnie na tym etapie życia dzieci naszych wspaniałych młodych rodziców – powiedział premier Mateusz Morawiecki.



"To kolejne 500 plus"

Marlena Maląg w poranku "Siódma9" zwróciła uwagę, że nowy projekt rządu nie jest programem socjalnym, a społecznym. Minister stwierdziła, że można go nazwać "nowym 500 plus", chociaż nie zastępuje on sztandarowego programu Prawa i Sprawiedliwości.

– To, że powinniśmy wspierać rodziny, to jest nasz cel, który sobie wyznaczyliśmy, aby wspomóc polskie rodziny pod kątem finansowym, podnieść godność polskich rodzin. Ale bardzo ważny jest też aspekt pronatalistyczny, czyli wyjścia z pułapki niskiej dzietności – mówiła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.



Maląg zapewniała, że gdyby nie dotychczasowe programy realizowane przez Prawo i Sprawiedliwość, sytuacja demograficzna PolskiCzytaj też:

12 tys. zł na dziecko. Ważna decyzja rząduCzytaj też:

Maląg: Tylko szczepienia mogą powstrzymać czwartą falę pandemiiCzytaj też:

"Te słowa obrażają polskie kobiety". Maląg odpowiada Tuskowibyłaby dużo gorsza. – Gdyby nie było programu 500 plus to dzisiaj nie mielibyśmy wskaźnika 1,38 tylko 1,1, a może jeszcze mniejszy. Na zawrócenie trendów demograficznych nie wystarczy jedna kadencja. Powinny być wprowadzane systematyczne i kompleksowe działania przeznaczane dla rodzin. Takiej polityki w Polsce wcześniej nie było – stwierdziła.

– Potrzebne jest tworzenie w miejscu pracy warunków przyjaznych rodzinie - akcent musimy położyć na zdalną pracę i elastyczny czas pracy, aby można było łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym – dodała.

Marlena Maląg podkreśliła również, że "to jest w rękach Polaków, czy te programy będą utrzymane, czy będzie kontynuowana spójna, skuteczna polityka prorodzinna".

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to rządowe wsparcie dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w wysokości 12 tys. zł na każde dziecko, bez kryterium dochodowego.

RKO to jedno z rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie - programie społeczno-ekonomicznym zaprezentowanym w maju przez najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy.

Przepisy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 r. Już w pierwszym roku wsparciem zostanie objętych około 410 tysięcy dzieci.

Początkowo zakładano, że osoby pozostające w związku małżeńskim będą miały możliwość zdecydowania, czy chcą otrzymywać 500 zł przez 24 miesiące, czy po 1000 zł przez 12 miesięcy. Ostatecznie jednak wykreślono ten zapis, a prawo do wybory formy świadczenia przysługiwać będzie również rodzicom w nieformalnych związkach oraz osobom, które samotnie wychowują dzieci.