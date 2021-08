Haniebne słowa w TVN. Poseł: Należy rozważyć cofnięcie koncesji

Chodzi o skandaliczne słowa Władysława Frasyniuka w TVN24. Przypomnijmy, że będąc gościem "Faktów po Faktach" Frasyniuk kreślił żołnierzy Wojska Polskiego jako "śmieci".

– Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – powiedział i dodawał, że tak nie postępują żołnierze. – Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie – plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie – stwierdził były opozycjonista.

Fala oburzenia

Wypowiedź Władysława Frasyniuka zrównująca polskich żołnierzy z "watahą psów" i "śmieciami" wywołała falę oburzenia. Na skandaliczne sowa Władysława Frasyniuka zareagował również premier Mateusz Morawiecki. "Padły słowa, które muszą się spotkać z potępieniem. Zaangażowany w działania opozycji Władysław Frasyniuk w sposób wyjątkowo podły obrażał żołnierzy Wojska Polskiego na antenie telewizji TVN24. Dodajmy, że prowadzący rozmowę dziennikarz w żaden sposób nie zareagował na te słowa" – napisał szef rządu.

Co z TVN?

Poseł PiS Jacek Świat podniósł z kolei temat koncesji TVN. Jego zdaniem słowa Frasyniuka mogą być powodem do jej odebrania.

"Po "występie" Frasyniuka w TVN 24 i reakcji prowadzącego wywiad, należy rozważyć cofnięcie koncesji tej stacji na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 Ustawy o radiofonii i telewizji" – napisał polityk.

Przytoczony fragment ustawy głosi, że koncesję cofa się, jeżeli "rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju".

Co zaskakujące, słowa posła skomentowała sędzia TK Krystyna Pawłowicz. "Przecie Pan Poseł wie,że NIKT tego nie zrobi...Niestety" – napisała sędzia.

