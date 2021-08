Rekonstrukcja rządu. Buda komentuje możliwe zmiany na szczytach władzy

O możliwej rekonstrukcji od kilku dni spekulowały media. W poniedziałek na antenie Polskiego Radia 24 informacje te potwierdził wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

– Bez wątpienia we wrześniu do zmian, jeżeli chodzi o rząd, dojdzie – wskazał wiceszef MON. Przypomniał tu, że obecnie to premier Mateusz Morawiecki pełni obowiązki ministra rozwoju i ministra cyfryzacji. – Tutaj zmiany na pewno jakieś muszą zajść, przynajmniej w tej pierwszej kwestii, jeżeli chodzi o ministerstwo rozwoju – powiedział. Do objęcia wakatu po Jarosławie Gowinie na szefa resortu rozwoju najczęściej typowany jest obecny wiceszef MON Marcin Ociepa.

Buda: Nie mam ambicji objęcia ministerstwa finansów

Onet twierdzi, że możliwa jest także dymisja obecnego ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Zdaniem portalu duże szanse na objęcie jego stanowiska ma obecny wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Sam polityk bardzo ostrożnie podchodzi do wszelkich spekulacji.

– Nie mam takich ambicji. Koncentruję się na zadaniach, które mam powierzone, nie starałem się nigdy o taką funkcję. Jestem usatysfakcjonowany tą pracą, którą mam teraz. Minister Tadeusz Kościński jest to osoba układna, z którą łatwo się współpracuje. Nie ma potrzeb, by taką sytuację zmierzać – powiedział Buda Onetowi.

Jaka przyszłość Dworczyka?

Wśród ludzi, którzy potencjalnie mogą stracić stanowisko w najbliższym czasie Onet wymienia także obecnego szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Jego dymisja miałaby być opóźnioną reakcją na tzw. aferę mailową. Waldemar Buda nie wierzy jednak w ten scenariusz.

– Michał Dworczyk zajmuje się wieloma sprawami i to z ogromnymi sukcesami - np. programem szczepień i pracami związanymi z ewakuacją Afganistanu. W zasadzie wszystko trafia do człowieka od zadań specjalnych, jakim jest Michał Dworczyk. Jeżeli miałoby to od mnie zależeć, to nigdy bym takiej decyzji nie podjął – stwierdził w programie "Onet rano".

Rekonstrukcja rządu? Wiceminister: Tutaj zmiany na pewno jakieś muszą zajść

