PiS zyska posła? Szykuje się kolejny transfer

O zmianie barw partyjnych przez Monikę Pawłowską było głośno na początu tego roku. W marcu posłanka poinformowała, że opuszcza Lewicę i dołącza do Porozumienia Jarosława Gowina. Tłumaczyła wówczas, że aktualnie do tego ugrupowania jest jej najbliżej i podkreślała że jest to jedyna partia szczerze zainteresowana ponadpartyjną współpracą dla dobra Polski. Po tym transferze posłanka nie dołączyła oficjalnie do koła Zjednoczonej Prawicy.

Najnowsze doniesienia w sprawie posłanki Pawłowskiej wskazują, że jej przygoda z partią Jarosława Gowina dobiega końca. Media zwracają uwagę, że parlamentarzystka wstrzymała się ostatnio od głosu w czasie głosowania nad odwołaniem ministra rolnictwa Grzegorza Pudy, podczas gdy pozostali posłowie Porozumienia opowiedzieli się za jego odwołaniem. Co to oznacza?

Negocjacje z Bielanem

Według portalu gazeta.pl Monika Pawłowska ma już niebawem dołączyć do Partii Republikańskiej. Z ustaleń dziennikarzy tego serwisu wynika, w Porozumieniu jest obecnie skreślona. Od kilku miesięcy ma bowiem prowadzić negocjacje z Adamem Bielanem na temat transferu.

O swoich ustaleniach w tej sprawie pisze także Onet. Jak donosi portal, w zamian za popieranie Prawa i Sprawiedliwości Monika Pawłowska może uzyskać wpływ na obsadę stanowisk w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, zadaniem jest budowanie tanich mieszkań na wynajem. SIM przejęła zadania dawnych TBS-ów.

Monika Pawłowska do Sejmu startowała z okręgu nr 7 (Chełm). Uzyskała 12 tys. 916 głosów. Ma wykształcenie wyższe. Z zawodu jest specjalistką ds. stosunków międzynarodowych.

