"Polityczna pokazówka". Chcą zignorować wniosek Ziobry

Ministerstwo Sprawiedliwości zarekomendowało ministrowi ds. Unii Europejskiej Konradowi Szymańskiemu złożenie wniosku o zmianę składu sędziowskiego TSUE poprzez wyłączenie sędzi Rosario Silva de Lapuerty z orzekania w Trybunale Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących Polski. To właśnie ta sędzia nałożyła na Polskę horrendalną karę za niewykonanie postanowienia (wydanego także przez nią) ws. kopalni w Turowie.

"Nie ma sensu grać w ich grę"

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, że Konrad Szymański pozytywnie rozpatrzy tę rekomendację. Tymczasem - jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski - nic na to nie wskazuje. – Na tym etapie nie ma to sensu – ocenia rozmówca serwisu z rządu. Jednym z powodów takiej oceny jest fakt, że Lapuerta kończy kadencję w TSUE 6 października.

"Politycy bliscy Kancelarii Premiera uważają, że - przy całym krytycyzmie wobec Lapuerty - inicjatywa 'ziobrystów' jest 'polityczną pokazówką', która ma być obliczona na doraźny polityczny interes formacji Zbigniewa Ziobry" – pisze WP. – Przecież oni po to najgłośniej krzyczą, żeby być usłyszanymi. Nie ma sensu grać w ich grę – wskazuje w rozmowie z portalem osoba z bliskiego otoczenia premiera.

Inny rozmówca serwisu uważa, iż nie jest przypadkiem, że wniosek został skierowany akurat do ministra Szymańskiego. Podkreśla, że jest on przez partię Ziobry atakowany od dawna, a to jest kolejny pretekst do ataku. – Szymański nie będzie na te zaczepki reagował. Nie ta liga – podkreśla polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Spór o Turów

W ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro dziennie za opóźnianie zastosowania się do postanowienia TSUE z maja br. w sprawie natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w sprawie dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni.

W poniedziałek w Pradze odbyły się rozmowy z Czechami ws. sporu związanego z elektrownią w Turowie. Z informacji przekazanej przez ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę wynika, że na razie nie ma przełomu w sprawie. Jeszcze przed rozmowami minister zapewniał, że strona polska chce wyjść z możliwością polubownego rozwiązania sporu na korzyść lokalnej społeczności po obu stronach granicy.

Czytaj też:

Czekają nas gigantyczne zmiany? Kanthak o rozmowach Ziobro – KaczyńskiCzytaj też:

Ziobro: Mam jedną radę dla pana premiera