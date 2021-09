Ziobro: Mam jedną radę dla pana premiera

Lider Solidarnej Polski był gościem "Porannej Rozmowy" na antenie RMF FM. Jednym z wątków w programie była kwestia kopalni Turów.

Spór o elektrownię w Turowie

Pod koniec lutego tego roku rząd w Pradze wniósł przeciwko Polsce skargę ws. rozbudowy kopalni Turów do TSUE wraz z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia.

W maju TSUE nakazał Polsce wstrzymać wydobycie do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Polska nie zastosowała się do decyzji. Wtedy Czechy wystąpiły o nałożenie na nią kary. Domagały się 5 mln euro kary dziennie. TSUE zadecydował, że będzie to 0,5 mln euro dziennie.

Strona polska nie zamierza poddać się dyktatowi i wskazuje, że nałożone sankcje są bezprawne i bezskuteczne. W odpowiedzi na decyzję trybunału rzecznik rządu Piotr Mueller wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że kopalnia nie zostanie zamknięta. W czwartek potwierdziły się medialne doniesienia w sprawie decyzji premiera Morawieckiego odnośnie uczestnictwa w spotkaniu w ramach Grupy Wyszehradzkiej, które odbywa się w Budapeszcie. Szef polskiego rządu odwołał wizytę w stolicy Węgier. Trwają jednak negocjacje z przedstawicielami Czech, gdzie 9 października odbędą się wybory parlamentarne.

Ziobro: Twardo grać z UE

– Mam jedną radę dla pana premiera: twardo grać. Bo to twarda gra interesów. Jeśli będziemy ulegać UE, to będziemy płacić jeszcze więcej, gra toczy się o wielkie pieniądze. Albo będziemy walczyć o swoje, albo Polska będzie krajem ubóstwa energetycznego – stwierdził minister Ziobro.

Ziobro wskazał, że Polska była niezależna energetycznie. –Miała duże zasoby węgla, ale Unia Europejska właśnie nakłada podatek od energii z węgla i energia drożeje. To wojna po to, by pozbawić Polskę źródeł energii i zmusić do jej kupowania – ocenił polityk.

– Spór o Turów trzeba widzieć w szerszym kontekście wojny o energetykę w Europie. To wielka operacja Niemiec i Rosji - rzecz zmierza do tego, aby Polska była zależna i kupowała energię, i żeby ktoś inny na tym zarabiał – powiedział Zbigniew Ziobro.

