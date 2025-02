Ziobro: Nie można przejść do porządku dziennego nad tym, co się dzieje

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował 5 lutego, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Szymona Hołownię i marszałek Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską. Śledztwo w tej sprawie wszczął właśnie prokurator Michał Ostrowski. Jednak zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski, prowadzący na wniosek prezesa TK Bogdana Święczkowskiego śledztwo w sprawie "zamachu stanu", został zawieszony.

Ziobro: Rozliczymy winnych

– Prezes Trybunału Konstytucyjnego podsumował różne zachowania tej władzy, które były związane z łamaniem prawa. Mowa m.in. o przejmowaniu różnych instytucji, w tym Prokuratury Krajowej, czy mediów publicznych. Proszę zwrócić uwagę, że gdy na początku prezes TK ogłosił swoją decyzję, to mieliśmy próbę przemilczenia tematu. Mieliśmy ciszę w eterze, aż Donald Tusk zaczął grać w ping-ponga i zaczęła się ukierunkowana akcja. Przyszedł taki moment, że nie było im do śmiechu, bo zapoznali się z aktami i zobaczyli, co im grozi. Adam Bodnar plącze się w swoich zeznaniach i raz mówi, że to prywatna korespondencja, a raz, że nie – mówi DoRzeczy.pl Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości.

Wiceprezes PiS podkreśla, że winni tego, co się dzieje w Polsce, muszą zostać ukarani. – Po tych doświadczeniach, to byłoby coś więcej niż głupota, ale byłaby to zbrodnia, by nie wyciągnąć konsekwencji. To byłaby zachęta do tego, by zrobili to jeszcze raz w przyszłości. Nie można pozwolić na to, żeby tym ludziom uszło to na sucho, co zrobili Polsce. Państwo na tym traci, że jest jak jest. Nie można nad tym przejść do porządku. Konsekwencje muszą być wyciągnięte i dla mnie to podstawowy warunek, by uczestniczyć w kolejnym rządzie – podkreślił Zbigniew Ziobro.

