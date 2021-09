Co się dzieje na granicy? Viačorka: Jesteśmy o krok od strzelaniny

W poniedziałek konferencji prasowej Mariusz Błaszczak poinformował że ze strony białoruskiej dochodzi do prowokacji wymierzonych w polskich żołnierzy.

– Polscy żołnierze są prowokowani. Oddawane są strzały w powietrze, celowana jest broń w kierunku polskich żołnierzy, rzucane są petardy, przeładowywana jest broń tak, żeby to polscy żołnierze widzieli – mówił minister.

Informacje te potwierdził białoruski dziennikarz i opozycjonista Franak Viačorka. Z jego relacji wynika, że sytuacja na granicy jest bardzo poważna.

"Łukaszenka prowadzi do wojny. Białoruscy pogranicznicy celują w polskich, przeładowują, strzelają w powietrze. Litwini donoszą, że reżim podaje migrantom metadon. Przyjaciele, sytuacja wygląda bardzo źle. Jesteśmy o krok od strzelaniny. Potrzebna jest silna reakcja" – czytamy na Twitterze doradcy Swiatłany Cichanouskiej.

twitter



Stan wyjątkowy

Rząd podjął we wtorek decyzję o zwróceniu się do prezydenta Andrzeja Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Prezydent odniósł się do tej sprawy na konferencji prasowej po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w której uczestniczyli także m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

– Przed momentem zakończyliśmy odprawę związaną z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy – zaczął Andrzej Duda, podkreślając, że od dłuższego już czasu trwa presja na granicę. – Nasze służby zdobywały już wielokrotnie dowody na to, że to służby białoruskie pchają tych ludzi na granicę – wskazał.

Czytaj też:

Unijna komisarz przed wizytą w Polsce: Musimy omówić, jak możemy działać razemCzytaj też:

Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiada na rewelacje "Wyborczej"Czytaj też:

"Niestety rekord". Niepokojąca sytuacja na granicy z Białorusią