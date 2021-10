Dziennikarz Polsatu pozwolił sobie na zbyt wiele. Nie wiedział, że jest na wizji

Michał Cholewiński to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Polsatu. Dziennikarz niedawno wybrał pracę w tej stacji i odszedł z TVP.

Cholewiński zaliczył jednak zabawną wpadkę. Dziennikarz nie zdawał sobie sprawy, że kamery są włączone i nadają program na żywo. Prezenter Polsat News dyskutował ze swoją koleżanką redakcyjną Joanną Racewicz na temat szczepień. W pewnym momencie jednak z jego ust wyrwało się bardzo niekulturalne słowo.

– Tymczasem ponad połowa mieszkańców planety nie otrzymała jeszcze ani jednej dawki. Ku***a, to w kategoriach planety – pokrzykiwał Cholewiński na antenie.

Już po chwili oczywistym było, że dziennikarz zaliczył wpadkę. Poinformowała go o tym współprowadząca program Joanna Racewicz. Dziennikarka nie potrafiła ukryć śmiechu i poinformowała kolegę jedynie, żę są już na antenie.

Polacy ocenili wiarygodność Polsatu

W połowie września głośno było o badaniu CBOS,w którym poproszono Polaków o ocenę wiarygodności głównych stacji informacyjnych. Wynika z niego, że za najbardziej wiarygodne uznawane są programy informacyjne i publicystyczne telewizji Polsat i Polsat News. W ocenie blisko dwóch piątych badanych (38 proc.) programy informacyjne i publicystyczne Polsat i Polsat News zasługują na zaufanie. Przeciwnego zdania jest 17 proc. ankietowanych.

Pozytywne oceny przeważają także w odniesieniu do programów informacyjnych i publicystycznych TVN i TVN24. Jako godne zaufania odbiera je ogółem 36 proc. badanych. Ich wiarygodność kwestionuje natomiast 27 proc. respondentów – czytamy w komunikacie CBOS.

Zdecydowanie najgorzej oceniana jest wiarygodność programów informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej. Ich oceny z biegiem czasu sukcesywnie się pogarszają. W tegorocznym badaniu zaufanie do programów informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej zadeklarował co czwarty ankietowany (25 proc., spadek o 6 punktów w stosunku do roku 2019). Odsetek odbierających je jako mało wiarygodne lub w ogóle niewiarygodne wzrósł z 38 proc. do 49 proc.

