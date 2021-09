Sondaż: Polacy ocenili wiarygodność TVP, TVN i Polsatu

Polaków zapytano, jak określają wiarygodność programów informacyjnych nadawanych w telewizji publicznej (TVP1, TVP2 i TVP Info), TVN i TVN24 oraz Polsat i Polsat News. Wyniki sondażu opublikowało w środę Centrum Badania Opinii Społecznej.

Za najbardziej wiarygodne uznawane są programy informacyjne i publicystyczne telewizji Polsat i Polsat News. W ocenie blisko dwóch piątych badanych (38 proc.) programy informacyjne i publicystyczne Polsat i Polsat News zasługują na zaufanie. Przeciwnego zdania jest 17 proc. ankietowanych.

TVN i TVP. Jak wypadają?

Pozytywne oceny przeważają także w odniesieniu do programów informacyjnych i publicystycznych TVN i TVN24. Jako godne zaufania odbiera je ogółem 36 proc. badanych. Ich wiarygodność kwestionuje natomiast 27 proc. respondentów – czytamy w komunikacie CBOS.

Zdecydowanie najgorzej oceniana jest wiarygodność programów informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej. Ich oceny z biegiem czasu sukcesywnie się pogarszają. W tegorocznym badaniu zaufanie do programów informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej zadeklarował co czwarty ankietowany (25 proc., spadek o 6 punktów w stosunku do roku 2019). Odsetek odbierających je jako mało wiarygodne lub w ogóle niewiarygodne wzrósł z 38 proc. do 49 proc.

Badanie zrealizowano w dniach od 16 do 26 sierpnia 2021 roku na próbie liczącej 1167 osób. Ankietowani udzielali odpowiedzi w skali 1-5. "Niewiarygodne, nie zasługują na zaufanie" (1-2), "odpowiedź ambiwalentna (3) oraz "wiarygodne, zasługują na zaufanie" (4-5).

