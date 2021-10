Tragedia w Czechach. Wagonik kolejki linowej runął na ziemię

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godziny 13.30. Wtedy to wagonik kolejki linowej urwał się i runął na ziemię. Z ustaleń serwisu ceskenoviny.cz wynika, że w wypadku zginęła jedna osoba – kierujący wagonikiem pracownik, który podróżował wówczas sam.

Osoby znajdujące się w drugim wagonie - 15 turystów i kierowca - zostały eweakuowane i trafiły pod opiekę psychologów. Wiadomo, że nic im się nie stało.

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane.

Kolejka przed dwoma laty przeszła gruntowną renowację: przebudowano urządzenia elektryczne, wymieniono napęd i urządzenia zabezpieczające. Od jutra miała być niedostępna w związku planowym przeglądem przed sezonem zimowym.

Należąca do Czeskich Kolei kolejka linowa na Ještěd jest bardzo popularną atrakcją turystyczną tego regionu. W ubiegłym roku - mimo długiego okresu zamknięcia w związku z epidemią koronawirusem - skorzystało z niej aż 211 tys. osób.

