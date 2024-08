Bezrobocie w Polsce według UE. Spłynęły dane za czerwiec

Według danych unijnego urzędu statystycznego liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 532 tys. w czerwcu wobec 530 miesiąc wcześniej. Nasz kraj zanotował drugi najniższy wskaźnik bezrobocia w całej Unii Europejskiej – po Czechach (2,7 proc.).

W UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w czerwcu 6 proc.

Bezrobocie w Polsce wyższe w danych GUS, niższe według Eurostatu. Dlaczego?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 4,9 proc. na koniec czerwca 2024 r. wobec 5 proc. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Strefa euro. Ilu ludzi nie ma pracy?

Eurostat poinformował także, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła w czerwcu br. 6,5 proc. wobec 6,4 proc. miesiąc wcześniej. Unijne dane okazały się być prawie zgodne z przewidywaniami ekonomistów, którzy spodziewali się w czerwcu odczytu na poziomie 6,4 proc.

Europejska waluta nie dla Polski. Przynajmniej na razie

Żaden z krajów UE będących kandydatami do wejścia do strefy euro, w tym Polska, nie spełnia niezbędnych kryteriów finansowych i gospodarczych – wynika z raportu Komisji Europejskiej opublikowanego pod koniec czerwca.

Bruksela oceniła sześć krajów pod kątem spełnienia warunków z Maastricht niezbędnych do wejścia do strefy euro. Należą do nich Bułgaria, Węgry, Polska, Rumunia, Czechy i Szwecja. Kryteria oceniają takie wskaźniki, jak stabilność cen, finansów publicznych i waluty oraz poziom stóp procentowych.

Eurostrefa zrzesza obecnie 20 krajów. Ostatnim krajem, który do niej przystąpił, była Chorwacja (1 stycznia 2023 r.). Waluta euro krąży także w pięciu krajach niebędących formalnie członkami UE, m.in. w Andorze, Watykanie, Monako, San Marino, Czarnogórze i nieuznawanym przez część społeczności międzynarodowej Kosowie.

