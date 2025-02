Opublikowano niekorzystny sondaż dla rządu. Brejza komentuje wyniki

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Pollster na zlecenie "Super Expressu", większość Polaków ocenia, że ich życie było łatwiejsze w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. 38 proc. ankietowanych twierdzi, że lepiej żyło im się za rządów premiera Mateusza Morawieckiego. Z kolei 33 proc. uczestników badania uważa, że sytuacja ekonomiczna pozostaje na podobnym poziomie jak za obecnego rządu Donalda Tuska. Tylko 18 proc. badanych przyznało, że teraz żyje im się lepiej.

Brejza: Polacy odczują poprawę

Wyniki sondażu skomentował europoseł Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Brejza, który był gościem programu "Graffiti" w Polsat News. Polityk podkreślił, że nie zna szczegółów badania, ale doskonale pamięta społeczne nastroje związane z inflacją w okresie poprzednich rządów.

– Wiem, co ludzie mówili o inflacji i co czuli w portfelach, kiedy inflacja za rządów PiS była kosmiczna i pożerała wynagrodzenia – stwierdził Brejza. Dodał również, że obecnie Polska charakteryzuje się jednym z najniższych poziomów bezrobocia w historii oraz pozytywnymi prognozami gospodarczymi na tle innych krajów europejskich. – Jestem pewien, że Polacy to odczują. Musi minąć kilka miesięcy, żeby tak się stało – ocenił europoseł.

Prowadzący program Marcin Fijołek zapytał również o wpływ wyników sondażu na zbliżającą się kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego. Krzysztof Brejza podkreślił, że spotkania z kandydatem KO cieszą się dużą frekwencją i entuzjazmem obywateli.

– Ludzie widzą w Rafale Trzaskowskim, w czasie geopolitycznego niepokoju (...), człowieka godnego, któremu można zaufać, który nie kłamie ws. apartamentów, ma kompetencje, doświadczenie i nie jest królikiem z kapelusza wyciągniętym na Nowogrodzkiej – zaznaczył polityk.

Współpraca rządu z Google

W rozmowie pojawił się również temat planów inwestycyjnych koncernu Google, które zostały ogłoszone podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem. Firma zadeklarowała przeznaczenie pięciu milionów dolarów na szkolenia dotyczące narzędzi cyfrowych. Brejza podkreślił, że ta kwota to jedynie fragment większej strategii.

– To jest drobny element całego projektu. Poczekajmy. Minister Domański też bardzo wyraźnie wskazał, że jeżeli ktoś myśli, że chodzi o szkolenie za pięć milionów dolarów, to jest w głębokim błędzie. Mówimy o znacznie większym projekcie, który ma pozwolić na podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki, zwiększenie PKB docelowo o nawet osiem proc. To będzie projekt miliardowy, nie milionowy – wyjaśnił.

