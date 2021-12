Niedzielski został zapytany o dymisję. Odpowiedź zszokowała

Szef resortu zdrowia na antenie Radia Zet mówił o aktualnych danych epidemicznych w Polsce. Podał nową liczbę zakażeń koronawirusem (Sars-CoV-2) oraz stwierdzonych zgonów na lub z COVID-19.

Dymisja Niedzielskiego?

– Zapytam, bo o to pytają nasi słuchacze i to jest najczęstsze pytanie, które pojawiało się do pana. Kiedy pan zrezygnuje i poda się do dymisji? – zapytała Beata Lubecka na antenie pod koniec części radiowej swojego programu przed tym, kiedy dalsza część miała przenieść się do Internetu. – Tuż po tym, jak pani zrezygnuje z pracy – odpowiedział dr Adam Niedzielski.

Dalej doszło do wymiany zdań pomiędzy dziennikarką a szefem resortu zdrowia. – Dlaczego ja mam zrezygnować z pracy? Co ja mam wspólnego z pandemią? – dopytywała Lubecka. – Nie wiem. Nie rozumiem tego pytania – stwierdził minister. – Po prostu pytający uważają, że pan jest nieskuteczny, jeśli chodzi o walkę z COVID-19. Mamy najwięcej zgonów od II wojny światowej. I takie sugestie padają również ze strony słuchaczy – wyjaśniła redaktor prowadząca.

– Jeżeli chodzi o zgony, to jest to najważniejsze zagadnienie, jakim się zajmujemy. Staramy się znajdować rozwiązania – oznajmił Adam Niedzielski.

Koronawirus w Polsce

Liczba zgonów na COVID-19 w Polsce w ciągu minionej doby wyniosła 709 przypadków. – Jest cały czas bardzo wysoka – stwierdził minister Niedzielski w "Gościu Radia Zet". – Dzisiejsze statystyki to z jednej strony kontynuacja spadkowego trendu, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, bo mamy ich 14 350, z drugiej – liczba zgonów jest cały czas bardzo wysoka – 709 zgonów – powiedział.

Niedzielski oznajmił również, że ministerstwo codziennie bardzo dokładnie analizuje "strukturę zgonów" na COVID-19. Ma z niej wynikać, iż 75 proc. zmarłych ostatniej doby, czyli 500 osób, to osoby niezaszczepione. Wśród zaszczepionych ponad 70 proc. to osoby obciążone wielochorobowością.

