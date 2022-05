Chrześcijanka ukamienowana za "bluźnierstwo"

Do zbrodni doszło w północno-zachodnim stanie Sokoto w Nigerii. Zarówno biskup, jak i sułtan Sokoto potępili zbrodnię i zaapelowali o sprawiedliwość, wzywając mieszkańców do zachowania spokoju.

Deborah Samuel Yakubu gdy napisała wiadomość w grupie WhatsApp swojej klasy, nie przypuszczała, że podpisuje w ten sposób wyrok śmierci. Młoda chrześcijańska studentka została ukamienowana przez kilkudziesięciu studentów kolegium Shehu Shagari, którzy następnie spalili jej ciało. O tragicznych wydarzeniach poinformowano w czwartek, 12 maja, .

Policja aresztowała dwie osoby

W czwartek na portalach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak studentka została zlinczowana przez rozszalały tłum. Policja poinformowała, że dwóch podejrzanych zostało aresztowanych, a władze szkoły ogłosiły natychmiastowe zamknięcie placówki i odesłanie studentów do domów.

Biskup Sokoto, Mathew Hassan Kukah, potępił „nieludzki czyn", którego sprawcy muszą zostać ukarani zgodnie z prawem krajowym, niezależnie od motywów, jakimi się kierowali. Zaznaczył, że dla zwykłego mieszkańca Sokoto ten przestępczy czyn nie ma nic wspólnego z religią. Podkreślił pokojowe współżycie chrześcijan i ich muzułmańskich sąsiadów w Sokoto na przestrzeni lat. Biskup Hassan Kukah wezwał władze do przeprowadzenia śledztwa w sprawie tej tragedii i zapewnienia, że wszyscy odpowiedzialni zostaną postawieni przed sądem. Wezwał również wszystkich chrześcijan w Sokoto i okolicach do zachowania spokoju i do modlitwy za duszę Deborah i zapewnił o swym współczuciu dla krewnych ofiary.

Prawo szariatu jest stosowane równolegle z prawem powszechnym

Sułtan Sokoto, Muhammadu Sa'ad Abubakar, również wyraził ubolewanie z powodu śmierci studentki. W stanie Sokoto, podobnie jak w jedenastu innych stanach na północy Nigerii, prawo szariatu jest stosowane równolegle z prawem powszechnym. Prawo islamskie przewiduje karę śmierci dla winnych „bluźnierstwa”.

W czerwcu ubiegłego roku nigeryjscy biskupi przedstawili Komisji Senackiej ds. Reformy Konstytucyjnej memorandum, w którym wzywają do „zniesienia statusu islamu w konstytucji”. Jest to bowiem sprzeczne ze świeckim charakterem państwa, zapisanym w artykułach 10 i 38 nigeryjskiej konstytucji.

Episkopat zwrócił uwagę, że ustanowienie sądów szariackich, jak również odniesienia do prawa islamskiego w konstytucji, powodują poważne nierówności w nigeryjskim systemie sądowniczym i zagrażają wolności myśli, sumienia, religii, kultu, nauczania, praktykowania i wyrażania swych przekonań.

