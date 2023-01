Magdalena Ogórek trafiła do szpitala. "Kochani, nagłe wydarzenie"

Ogórek trafiła do szpitala. Poinformowała o tym za pośrednictwem Instagrama. Pokazała zdjęcie z SOR, a także napisała: "Kochani, nagłe wydarzenie z potrzebą przyjazdu na SOR. Już jestem w domu, ale do piątku nie będzie mnie w pracy — muszę odpoczywać". Nie wiadomo dokładnie, co dolega gwieździe TVP Info.

Magdalena Ogórek jest gospodynią programu "Plan dnia", emitowanego na antenie TVP Info. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności, w najbliższym czasie prezenterka będzie musiała przekazać jego prowadzenie redakcyjnej koleżance. Ogórek poinformowała internautów, że na kilka dni zniknie z TVP. "Plan dnia" zostawiam na ten tydzień w dobrych rękach Ewy Bugały. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia" – dodała dziennikarka, uspokajając obserwatorów.

"Na razie nie najlepiej". Nowakowska ma problemy zdrowotne po wypadku na planie

Niedawno o problemach zdrowotnych poinformowała inna prezenterka TVP, Ida Nowakowska. Jest ona prowadzącą "Pytanie na Śniadanie" w TVP2, pojawiła się także jako gospodyni podczas ostatniego Sylwestra Marzeń Telewizji Polskiej.

Ida Nowakowska miała wypadek na planie porannego programu TVP2. Prezenterka wpadła na ostrą gałązkę, która ukłuła ją w oko. Współprowadzący program, Tomasz Wolny, próbował ratować koleżankę. Nie obeszło się jednak bez wizyty u okulisty.

Problem okazał się poważny. "Erozja rogówki" – powiadomiła w ubiegłym tygodniu na Instagramie. – Oko mnie boli okrutnie, łzawi cały czas, poszliśmy kupić antybiotyki – relacjonuje Ida Nowakowska.

Po pewnym czasie problem z okiem nadal nie minął. Gwiazda "Pytania na śniadanie" musi przyjmować antybiotyk. – A oko na razie niestety nie najlepiej... Ale mam silny antybiotyk, więc wierzę, że niebawem będzie lepiej – przekazała w relacji Nowakowska. Prezenterka podziękowała swoim fanom za wsparcie.

Kiedy Ida Nowakowska wróci do "Pytania na śniadanie"? Planowo ma poprowadzić z Tomaszem Wolnym wydanie we wtorek 31 stycznia, lecz na razie nie potwierdziła swojej obecności w pracy – wskazuje Radio Zet.

