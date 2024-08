Co była partnerka rosyjskiego szpiega robiła w siedzibie TVP?

Przypomnijmy, że w ramach wymiany więźniów między krajami Zachodu a Rosją, Polska uwolniła agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Pawła Rubcowa, podającego się za hiszpańskiego dziennikarza i używającego nazwiska Pablo Gonzalez. Mężczyzna został zatrzymany w lutym 2022 r. razem ze swoją partnerką, polską dziennikarką Magdaleną Ch., która usłyszała zarzut pomocnictwa w szpiegostwie. Informacje ujawnił portal Frontstory.pl.

Na przełomie grudnia i stycznia Magdalena Ch. Była w siedzibie Telewizji Polskiej. Trwał wówczas proces zmian w mediach publicznych, który zdaniem polityków PiS przebiegał w sposób nielegalny, a w opinii koalicji rządzącej odbywał się zgodnie z prawem. O sprawie obecności Ch. W TVP pisze w środę portal "Wirtualne Media".

"Grupa Wejście". Magdalena Ch. była w siedzibie TVP

"We wtorek Tomasz Marzec, który od końcówki grudnia ub.r. był przez krótki czas dziennikarzem programu «19.30» zasugerował na platformie X, że Magdalena Ch. Była w grupie menedżerów, dziennikarzy i prawników (określanej «Grupą Wejście»), która pracowała nad przejęciem władzy w Telewizji Polskiej w drugiej połowie grudnia, po tym jak minister kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie Kodeksu spółek handlowych zmienił władze spółki" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

"Właśnie dlatego walczę o wyjaśnienie kto stał za «grupą wejście». Magda z nami była:) Tyle. Ja wyszedłem:)" – napisał Marzec w poście, który później został usunięty, a dopytywany przez innego użytkownika X napisał "Była, to nie była grupa Whatsappowa. Ale serio, poczekajmy na wyrok. Ja o to walczyłem 8 lat żeby nie robić takich rzeczy. Może powiedziałem coś za szybko, ale to prawda. I chcę znać prawdę. Tyle".

Istotnie na X pojawiły się ujęcia pokazujące, że dziennikarka wraz z operatorem była w newsroomie "19.30" kilka dni po pierwszym wydaniu programu.

Do sprawy ustosunkowała się Telewizja Polska. W odpowiedzi na pytania Wirtualnemedia.pl dział komunikacji korporacyjnej nadawcy oznajmił, że Ch. "była w siedzibie TVP, ponieważ przygotowywała relacje zamówione przez Euronews". Podkreślono, że nie współpracowała ona z Telewizyjną Agencją Informacyjną i Telewizją Polską.

Polska dziennikarka partnerką rosyjskiego szpiega

Co ciekawe, partnerka Rubcowa Magdalena Ch. to dziennikarka nagradzana i wyróżniana, współpracująca z różnymi zagranicznymi, uznanymi mediami, np. z "The Guardian".

"Mimo postawienie jej zarzutu pomocnictwa w szpiegostwie w dalszym ciągu współpracowała z mediami, była reporterką w Sejmie, bywała w Kancelarii Premiera, relacjonowała sytuację na granicy polsko-ukraińskiej, uczestniczyła w konferencji NATO i relacjonowała dla zagranicy sytuację na granicy z Ukrainą" – wylicza "Rzeczpospolita".

Dziennik zastanawia się, jakim cudem polskie służby pozwoliły jej dalej funkcjonować w polskim parlamencie i wielu innych miejscach uważanych za wrażliwe? Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak przekazał "Rz", że postępowanie przeciwko Magdalenie Ch. jest kontynuowane.

