Atak na cele oddalone o 250 km. Brytyjczycy przekazali Ukrainie ważny sprzęt

O tym, że Wielka Brytania może przekazać walczącej z Rosją Ukrainie pociski Storm Shadow, media informowały od kilku dni.

Storm Shadow to pocisk manewrujący dalekiego zasięgu z możliwością ukrywania się, opracowany wspólnie przez Wielką Brytanię i Francję, który jest zwykle wystrzeliwany z powietrza. Jego zasięg to ok. 250 km. CNN zwraca uwagę, że to niewiele w porównaniu z zasięgiem 185 mil wyprodukowanych w USA taktycznych systemów ATACMS, o które Ukraina prosi od dawna.

Ukraina użyje pocisków w kontrofensywie?

"Storm Shadow ma zasięg, by uderzyć w głąb terytorium okupowanego przez Rosję na wschodniej Ukrainie. Zachodni urzędnik powiedział CNN, że Wielka Brytania otrzymała zapewnienie od ukraińskiego rządu, że te pociski będą używane tylko na suwerennym terytorium Ukrainy, a nie w Rosji. Urzędnicy brytyjscy często wydawali publiczne oświadczenia identyfikujące Krym jako suwerenne terytorium Ukrainy, określając go jako nielegalnie zaanektowany" – czytamy.

– Pocisk jest prawdziwym przełomem z punktu widzenia jego zasięgu – powiedział CNN wysoki rangą urzędnik wojskowy USA. Obecny maksymalny zasięg broni dostarczonej przez kraje zachodnie na Ukrainę wynosi około 49 mil.

Zełenski: Wciąż czekamy

Przekazanie rakiet następuje w czasie, gdy siły ukraińskie przygotowują się do kontrofensywy, mającej na celu odbicie terytoriów kontrolowanych przez Rosję we wschodniej i południowej części kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj potrzebuje jeszcze "trochę więcej czasu", zanim rozpocznie kontrofensywę, aby umożliwić dotarcie do kraju większej ilości obiecanej zachodniej pomocy wojskowej.

Wśród dostaw, na które Ukraina wciąż czeka, są pojazdy opancerzone – w tym czołgi – które według Zełenskiego "przybywają partiami".

CNN zwraca uwagę, że nie jest to pierwszy raz, gdy w pomocy militarnej dla Kijowa Wielka Brytania posunęła się dalej niż Stany Zjednoczone. Londyn był pierwszym sojusznikiem, który ogłosił, że wysyła na Ukrainę nowoczesne zachodnie czołgi. W styczniu Wielka Brytania zadeklarowała przekazanie 14 czołgów Challenger 2. Stało się to zanim Stany Zjednoczone ogłosiły, że przekażą czołgi M-1 Abrams.

Na początku tego roku brytyjski premier Rishi Sunak zasygnalizował, że Wielka Brytania rozważa wysłanie na front broni dalekiego zasięgu. – Musimy pomóc Ukrainie chronić jej miasta przed rosyjskimi bombami i irańskimi dronami – powiedział Sunak na konferencji bezpieczeństwa w Monachium 18 lutego.

Czytaj też:

Jak Polska powinna pomagać Ukraińcom w wojnie z Rosją? Wyniki sondażu