Propalestyńskie protesty w Niemczech. "Rannych zostało 80 policjantów"

W wielu krajach odbywają się demonstracje poparcia dla Palestyny. Fala propalestyńskich protestów przetacza się także przez Niemcy. Według relacji medialnych, w ostatnich dniach podczas manifestacji w Berlinie zatrzymano kilkadziesiąt osób, a rannych zostało 80 policjantów.

W weekend spodziewane są kolejne wydarzenia, także te wspierające Izrael.

Niemcy. "Atmosfera jest podgrzana"

– Sytuacja na razie jest pod kontrolą. Policja radzi sobie z dotychczasowymi protestami, chociaż nie do końca, bo widać, że atmosfera jest podgrzana. Berlińska policja apeluje do niemieckiego rządu, by zostały wzmocnione posiłki. Także w innych miastach – relacjonował w piątek reporter stacji telewizyjnej Polsat News Tomasz Lejman.

Władze w Berlinie zakazały demonstracji poparcia dla Palestyny, ale mimo to, wydarzenia odbyły się – największe koło Bramy Brandenburskiej oraz przy Pomniku Pomordowanych Żydów Europy. Protestujący skandowali "Wolna Palestyna". Doszło do starć z policją, w ruch poszły butelki z benzyną i kamienie. Policja użyła armatek wodnych. Spłonęło kilka samochodów osobowych i ciężarówka.

Wzrost liczby antysemickich incydentów

Od 7 października, czyli od ataku Hamasu na Izrael, w Niemczech odnotowano o 240 proc. więcej incydentów antysemickich, niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Dane te podała sieć RIAS, zrzeszająca ośrodki, które zajmują się dokumentowaniem przypadków antysemityzmu. W zdecydowanej większości – w dziewięciu na dziesięć przypadków – chodzi o "antysemityzm odnoszący się do Izraela".

Dotychczas udokumentowano 21 przypadków zakłócania wieców solidarności z Izraelem i minuty milczenia dla uczczenia ofiar ataku Hamasu. W Kilonii uczestnicy wiecu solidarności z Izraelem zostali opluci. Ponadto, odnotowano też 33 przypadki zniszczenia albo usunięcia flagi Izraela z budynków publicznych.

