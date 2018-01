Czaputowicz: Powiedziałem Timmermansowi, że TK jest w pełni legalny

Wejście do siedziby Trybunału Konstytucyjnego

Szef MSZ spotkał się w niedzielę z wiceszefem Komisji Europejskiej. Jacek Czaputowicz poinformował, że podczas rozmowy z Fransem Timmermansem pojawiła się m.in. sprawa funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. – Powiedziałem, jak my to widzimy, że on jest w pełni legalny – relacjonował minister w rozmowie z TVP Info.