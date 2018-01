"Czy byli Żydzi sprzedający Żydów?" Dziennikarz pyta rabina

Rozmowa na antenie TVP Info dotyczyła ostrej reakcji Izraela na nowelę ustawy o IPN, która wprowadza kary za używanie kłamliwego sformułowania "polskie obozy".

– Czy nie ma antysemitów w Polsce? Są. Czy tym się charakteryzuje Polska? Zupełnie nie. Czy podczas wojny nie było szmalcowników? Byli szmalcownicy – mówił Szalom Ber Stambler, przypominając jednocześnie o Polakach ratujących Żydów, których odznaczono medalami Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Dziennikarz zapytał rabina, "czy byli Żydzi sprzedający Żydów". – Nie wiem, to w ogóle nie przechodzi do żadnej rubryki – stwierdził Szalom Ber Stambler. – Ale byli – podkreślił Klarenbach. – Mądrzejsze jest nie wspomnieć o tym, bo to wcale nie jest podobne. Wcale nie jest podobne! – przekonywał rabin w programie "Minęła 20".