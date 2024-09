Znany dziennikarz startuje z własnym kanałem na YouTube. "Nadeszła godzina zero"

Bogdan Rymanowski zamieścił w sobotę w mediach społecznościowych tajemniczy wpis.

"Zbliża się koniec leniuchowania. Jutro (niedziela) o 15:00 szykuję dla Państwa NIESPODZIANKĘ. Odliczanie czas zacząć..." – napisał.

Rymanowski z kanałem na YouTube

Zapowiedź znanego dziennikarza wywołała falę spekulacji dotyczących jego przyszłości. Bogdan Rymanowski ogłosił w niedzielę, że rusza z nowym projektem. "Nadeszła godzina ZERO. Oto NIESPODZIANKA, którą Państwu obiecałem" – poinformował na platformie X.

Chodzi o kanał na platformie YouTube pn. Rymanowski Live. – Rozmowa to jest coś, co lubię i kocham najbardziej. Kogo będę zapraszał? Po prostu interesujących ludzi, takich, którzy potrafią opowiedzieć o czymś, na czym się znają. To nie znaczy, że nie będzie polityków. (...) Tyle że wystąpią tu w nieco innym formacie, będę chciał pokazać ich ludzką twarz. Zapytam ich też o idee, przekonania i wartości, za które mogliby oddać życie – mówił Bogdan Rymanowski w pierwszym materiale, który pojawił się na kanale.

– O czym będę rozmawiać? Praktycznie o wszystkim. O wojnach i o władcach tego świata. O tym, co naprawdę nam zagraża i o tym, czego boimy się kompletnie bezpodstawnie. O sztucznej inteligencji, o psychomanipulacji społecznej, ale też o sporcie i o prawdziwym życiu artystów. (...) Będzie przede wszystkim o człowieku, ale też o Panu Bogu – zapewnił dziennikarz.

– Czym ten kanał będzie się różnił od innych kanałów? Dobre pytanie. Myślę, że czas pokaże, a państwo sami ocenią – stwierdził.

Kim jest Bogdan Rymanowski?

Bogdan Rymanowski rozpoczął pracę dziennikarską w 1990 r. w Radiu Kraków. Potem pracował m.in. w RMF FM, TVN, Radiu Plus, TV Puls oraz TVN24.

Od października 2018 r. prowadzi "Wydarzenia" na antenach telewizji Polsat i Polsat News, a także jest jednym z prowadzących programu publicystycznego "Gość Wydarzeń". Od maja 2021 r. prowadzi niedzielny program "Śniadanie Rymanowskiego". Od sierpnia 2022 r. prowadzi również audycję "Gość Radia Zet".

