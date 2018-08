Kibice składali kwiaty. Krzywonos nazwała ich faszystami

Od kilku dni w stolicy trwają obchody związane z 74. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. W niedzielę uczczono pamięć ofiar rzezi Woli. W uroczystościach uczestniczyli m.in. mieszkańcy dzielnicy, kibice oraz parlamentarzyści.

Jak informuje "Gazeta Polska Codziennie", na miejscu pojawiła się też Henryka Krzywonos-Strycharska, która nawet takie wydarzenie wykorzystała do politycznej zaczepki. Podczas gdy kibice Legii Warszawa składali wieniec pod monumentem honorującym pomordowanych mieszkańców Woli, polityk PO miała krzyknąć: "Faszyści składają kwiaty! Skandal".

Dziennik podkreśla, że Krzywonos do tej pory wprost nie zaprzeczyła, że doszło do takiego wydarzenia. Co więcej, na materiałach wideo umieszczonych w internecie widać, jak odmawia odpowiedzi na pytania co do tej sytuacji – czytamy na łamach "GPC".