NIK: Mamy za mało parkingów i stacji paliw

NIK skrytykował brak miejsce parkingowych i postoi wyposażonych w stacje benzynowe, czyli tzw. Miejsc Obsługi Pasażera przy autostradach i drogach ekspresowych.

RMF FM zwraca uwagę, że za ich zapewnienie odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz trzy prywatne firmy, które zbudowały w Polsce autostrady.

Radio podaje, że najdłuższy odcinek bez stacji benzynowej to ponad 180 km autostrady A4 od Tarnowa do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Na drodze S3 od Sitna do Zielonej Góry nie zatankujemy na odcinku prawie 160 km.

NIK podkreśla, że w niektórych miejscach od oddania autostrady do postawienia stacji benzynowej upływało ponad 10 lat. Poza tym Izba zwraca też uwagę, że parkingów i stacji benzynowych jest zbyt mało, a część z nich zbudowano niezgodnie z przepisami – informuje RMF FM.