Wpadka w przemówieniu Morawieckiego. Premier "zgubił" 9 mld zł

"DGP" przytacza wypowiedź Morawieckiego z Forum Ekonomicznego w Krynicy dotyczącą nakładów na służbę zdrowia.

– Jeszcze trzy lata temu - choć nie chcę, by to było nadmiernie polityczne przemówienie, ale porównania same się nasuwają - na służbę zdrowia wydawaliśmy niespełna 4 proc. PKB. W roku 2019 przeznaczamy 4,86 proc. PKB. A więc (jest to - red.) znaczące podniesienie wydatków w tym obszarze – cytuje premiera gazeta.

Dziennik zauważa, że w swoim przemówieniu Morawiecki "zgubił" ok. 9 mld zł wydanych na zdrowie. "DGP" przytacza w tym kontekście dane GUS, z których wynika, że odsetek PKB na ten cel wynosił w 2015 r. 4,44 proc.

"Albo premier się nie przygotował, albo wypowiedź napisał mu ktoś, kto ma nonszalancki stosunek do liczb" – podsumowuje całą sprawę gazeta.

