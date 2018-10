Kopacz widzi w Tusku przyszłego prezydenta. "Polacy za nim tęsknią"

– Dzisiaj alternatywą dla prezydenta, jakim jest Andrzej Duda, byłby niewątpliwie Donald Tusk – przekonywała Kopacz, dodając, że "trzeba przywrócić godność urzędu prezydenta".

Komentując nominacje nowych sędziów do Sądu Najwyższego, była premier stwierdził, że Duda "stawia się ponad prawem" i mówi: "Nieważne, co powiedział Naczelny Sąd Administracyjny, ja wiem swoje".

Była premier komentowała też weekendową wizytę Tuska w Krakowie. – To, co zobaczyłam, w obrazku w telewizji (…) to było takie budujące. Budująca jego wizyta, budująca jego dobra energia, mnóstwo ludzi wokół niego – mówiła.

Zdaniem Kopacz, Tusk nie musi budować swojej kariery politycznej. – Wydaje mi się, że jest człowiekiem, za którego charyzmą, taką polityczną, instynktem politycznym już w tej chwili Polacy troszkę tęsknią – powiedziała.

Tusk pojawił się w Krakowie kilka dni temu na zaproszenie organizatorów konferencji naukowej "Rola Kościoła katolickiego w integracji europejskiej". Później udał się na Rynek Główny, gdzie spacerował z tłumem swoich sympatyków.